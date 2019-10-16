11 نصيحة تحافظ على صحة العمود الفقري مع تقدمك فى السن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيف تحافظ على صحة عمودك الفقري مع تقدمك في العمر، حيث أنه مع التقدم فى العمر، تبطئ العديد من وظائف الجسم، أحد الأعضاء الحيوية لجسمنا يبدأ في الشيخوخة في سن الثلاثين والتي قد تمتد إلى سن 40-60 سنة.



صحة العمود الفقرى

وقال موقع boldsky تصبح الفقرات داخل الجسم أقل حماية، وضعيفة مع التقدم فى العمر، عندما يفقد الحبل الشوكي مرونته مع مرور الوقت، فإن الناس يعانون من آلام شديدة في الظهر، وتتدهور نوعية حياتهم، وتمنعهم من القيام بمهام يومية بسيطة.

قالت دراسة أجراها المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية، إن السبب الرئيسي لآلام العمود الفقري، هو أمراض العمود الفقري التي تسبب التورم، والأرق، وتقليل المرونة، وتقليل الحركة في العمود الفقري، ومع ذلك ، كما نعلم جميعًا، لم يفت الأوان أبدًا لبدء العيش بصحة جيدة..



كيف تحافظ على صحة العمود الفقرى

إليك 11 نصيحة للحفاظ على صحة العمود الفقري مع تقدم العمر.. 1. كن نشيطًا..

ممارسة النشاط مهم جدًا لصحة العمود الفقري، والعظام، والقلب، وجميع أجزاء الجسم، كلما حافظت على نشاطك كلما زادت المساهمة في صحة العمود الفقري، يمكنك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو السباحة أو المشي أو اللعب مع الأطفال أو القيام بكل شيء للحفاظ على نشاطك والحفاظ على لياقتك البدنية للحياة.

2. المرونة..

المرونة مهمة عندما يتعلق الأمر بتعزيز صحة العمود الفقري، حيث أن المرونة تساعد في الحفاظ على وظائف المفصل العادية، كما أنه يخفف من تصلب العضلات، ويحسن استقرار جسمك.

3. حافظ على وضعية نوم جيدة..

بعد كل عمل شاق في اليوم، يحتاج الجسم إلى الاسترخاء، وتجديد شبابه لليوم التالي، تلعب المراتب والوسائد والراحة في السرير دورًا مهمًا لأنها تسمح للعمود الفقري بالراحة بشكل صحيح بطريقة مريحة، تفضل وضعيات النوم بشكل جانبي وليس على المعدة لتجنب الضغط على العمود الفقري.

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4. لا ترفع الأوزان الثقيلة..

يجب على الناس تجنب رفع الأوزان التي تزيد عن 25% من وزن الجسم، لأنها قد تسبب إصابة للعمود الفقري، أو تسبب انزلاق غضروفي أيضا، إذا كنت على وشك رفع جسم ثقيل ، انحنى من الساقين وليس من الخصر وارفع الوزن ببطء، لا ترفعه أبدًا في رعشة لأنه قد يؤدي إلى العديد من المشكلات في العمود الفقري.

5. التمرين كل يوم..

يجب أن تكون عضلات أسفل الظهر والبطن قوية لأنها تدعم العمود الفقري، وتساعدنا على الوقوف ورفع الأشياء، قم بالتمرين يوميًا لبناء عضلات أقوى ستدعمك حتى سن الشيخوخة.

6. ارتداء أحذية مناسبة..

على الرغم من أن الأحذية تبدو أقل أهمية في الحفاظ على صحة العمود الفقري، إلا أنها مفيدة للغاية في دعم أسفل الظهر ومحاذاة العمود الفقري والجسم، من خلال توفير قاعدة دعم جيدة، تجنب ارتداء أحذية ضيقة أو فضفاضة للغاية وارتداء تلك التي تناسب تماما الجزء الخلفي من الكعب.

7. كن حذرًا أثناء استخدام الهاتف المحمول..

استخدام الهاتف المحمول في المواضع الخاطئة هو عادة غير صحية تؤثر على العمود الفقري لعدد كبير من الأشخاص في الوقت الحاضر، كثير من الناس يستخدمون هواتفهم المحمولة بشكل مستمر في مواقف معينة مما يؤدي إلى ألم شديد في العمود الفقري، اجعل هاتفك في مستوى العين أو الصدر لتجنب الانحناء الزائد والجلوس دائمًا بشكل مستقيم واستخدام الهاتف المحمول.

8. خذ قسطًا من الراحة..

العمل المتواصل أمر متعب ومضر أيضًا على الحبل الشوكي، قم بتغيير المواضع بشكل متكرر في مكان العمل، واضبط كرسي المكتب وفقًا لراحتك ولا تتهاون إلى الأمام نحو الشاشة والعمل أيضا، لا تنس أن تتجول كل 20-30 دقيقة.

9. الحصول على فحص منتظم..

التشاور المنتظم مع مقوم العظام أمر ضروري، لأنه قد يساعدك على فهم أفضل، للحفاظ على العمود الفقري قوي وصحي، كما أنها تساعد في فهم علامات التحذير مع الأدوية المناسبة.

10. اتباع نظام غذائي متوازن..

قم بتضمين الأسماك، ومنتجات الألبان، والأفوكادو، والبروتينات النباتية في النظام الغذائي الخاص بك، للحفاظ على عمودك الفقري صحي وقوي لفترة أطول، إذا كنت تعاني من السمنة، فحاول تقليل الدهون في جسمك، لأن الوزن الزائد قد يضغط على العمود الفقري ويسبب الألم.

11. التخلص من العادات السيئة..

للحفاظ على عمود فقري صحي، تجنب كل العادات السيئة مثل التدخين، وشرب الكحول، وتعاطي المخدرات، إنها تجعل الجهاز المناعي أضعف، مما قد يسبب ضعف العظام والحبل الشوكي، أيضا، فإنه يؤدي إلى تطوير العديد من الأمراض التنكسية والتهاب المفاصل الفقري في وقت مبكر.