شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات هامة لحمايتك من عدوى الالتهاب السحائى.. وتعرف على أهم التطعيمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى، "CDC" أن الالتهاب السحائى هو التهاب في الأغشية الواقية التي تغطي الدماغ والنخاع الشوكى، عادة ما تسبب العدوى البكتيرية أو الفيروسية للسائل المحيط بالمخ والنخاع الشوكي التورم، ومع ذلك، فإن الإصابات والسرطان وبعض الأدوية وغيرها من أنواع العدوى يمكن أن تسبب الالتهاب السحائى، من المهم معرفة السبب المحدد لالتهاب السحايا لأن العلاج يختلف باختلاف السبب.



مركز السيطرة عل الامراض يقدم توصياته بشان الالتهاب السحائى

الوقاية..

البكتيريا الشائعة أو الفيروسات التي يمكنها التسبب في الإلتهاب السحائى يمكنها أن تنتشر عبر الكحة والعطس والتقبيل أو مشاركة أواني الطعام وفرشاة الأسنان أو السجائر.





تعرف على اهم التطعيمات

يمكن لهذه الخطوات المساعدة على منع الإلتهاب السحائى:

أولا: اغسل يديك...

غسل اليدين بعناية يساعد على منع انتشار الجراثيم، علم الأطفال غسل يديهم باستمرار خاصة قبل الأكل، وبعد استخدام الحمام وقضاء وقت في مكان عام مزدحم أو تربية الحيوانات، إحرص على تعليمهم كيفية غسل أيديهم وشطفها بشدة وكلية.

ثانيا: مارس عادات صحية جيدة...

ثالثا: لا تشارك المشروبات، والأطعمة، والشفاطات، وأواني الطعام، ومرطبات الشفاه، أو فرش الأسنان مع أي شخص آخر، علم الأطفال والمراهقين تجنب مشاركة هذه الأغراض أيضًا.



الالتهاب السحائى والتطعيمات

رابعا: حافظ على جهازك المناعي..

عن طريق الحصول على قسط كاف من الراحة والتمرين بانتظام، وتناول الطعام الصحي مع الكثير من الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة.

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خامسا: غطِّى فمك..

عندما تحتاج إلى السعال أو العطس تأكد من تغطية فمك وأنفك.

سادسا: إذا كنت حامل فتوخي الحذر من الطعام..

قللى من خطر مرض الليستريات عن طريق طهو اللحم، بما في ذلك الهوت دوج، واللحم لدرجة حرارة 165 فهرنهايت (74 درجة مئوية)، تجنبى الجبن المصنوع من اللبن غير المعقم، اختارى الجبن المكتوب عليها صراحة أنه مصنوعة من اللبن المعقم.

التطعيمات:

يمكن الوقاية من بعض أنواع الالتهاب السحائى البكتيرية باللقاحات التالية:

1.تناول لقاح الإلتهاب السحائى الإجبارى، حيث يتلقى الأطفال هذا اللقاح بوصفه جزءًا من التطعيمات الإجبارية، ويبدأ من عمر شهرين، ويُوصى باللقاح لبعض البالغين، مثل المصابين بمرض الخلايا المنجلية، أو بالإيدز، والذين قاموا باستئصال الطحال.

2.لقاح المكورات الرئوية، ويُعَد هذا اللقاح أيضًا جزءًا من جدول التطعيمات الدورية للأطفال الأصغر من عامين، ويُوصى بجرعات إضافية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وخمسة أعوام، والمعرضين لمخاطر عالية للإصابة بمرض المكورات الرئوية، مثل الأطفال المصابين بأمراض مزمنة أو سرطانات بالقلب أو الرئة.

3.لقاح المكورات الرئوية المتعددة.. وقد يحصل على هذا اللقاح الأطفال الأكبر سنًّا والبالغون المحتاجون إلى الوقاية من بكتيريا المكورات الرئوية،

يوصِي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بلقاح المكورات الرئوية المتعددة (PPSV23) لكل البالغين الذين تعدَّوْا 65 عامًا، وللبالغين الأقل عمرًا والأطفال عند عمر عامين أو أكثر، والمصابين بضعف في الجهاز المناعي، أو بمرض مزمن مثل أمراض القلب، أو السكري، أو أنيميا الخلايا المنجلية، ولأي شخص قام باستئصال الطحال طحالًا.

4.لقاح المكورات السحائية المتقارنة، يوصِي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بإعطاء جرعة لقاح واحدة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و12 عامًا، مع إعطاء حُقنة معزِّزة عند بلوغهم 16 عامًا، إذا أُعطي اللقاح لأول مرة ما بين 13 و15 عامًا، فيُوصى بالجرعة المعززة ما بين 16 و18 عامًا، أما إذا أُعطيت الجرعة الأولى عند بلوغه 16 عامًا، فلا حاجةَ إلى جرعة معززة.

ويمكن إعطاء هذا اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين شهرين وعشرة أعوام، والمعرَّضين لعوامل خطورة عالية للإصابة بالالتهاب السحائى البكتيري، أو الذين كانوا على علاقة بأحد الأفراد المصابين بالمرض، ويُستخدَم اللقاح كذلك للأشخاص الأصحاء غير المُطعَّمين من قبلُ، والذين تعرَّضوا للمرض في فترة تفشِّيه.