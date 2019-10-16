شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. التهابات الجيوب الأنفية والأذن الوسطى تؤدى للإصابة بالالتهاب السحائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الالتهاب السحائي هو مرض خطير يصيب السحايا والأغشية التي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي، يمكن أن يصيب أي شخص في أي عمر وذلك أنه سهل الانتشار والعدوى خاصة بين طلاب الجامعات والمدارس الداخلية، وفقا لما ذكره موقع" kidshealth".

إذا تم التعامل مع المرض بسرعه يمكن علاج التهاب السحايا بنجاح ، لذلك من المهم الحصول على لقاحات روتينية ومعرفة علامات التهاب السحايا والحصول على رعاية طبية على الفور فى حاله الاشتباه بإصابة الشخص بالمرض.

ما الذي يسبب التهاب السحايا؟

معظم الحالات ناتجة عن بكتيريا أو فيروسات ، لكن بعضها قد يكون بسبب أدوية أو أمراض معينة،

كثير من البكتيريا والفيروسات التى تسبب التهاب السحايا شائعة إلى حد ما وتسبب الأمراض الروتينية الأخرى.

التهاب السحايا الجرثومي

التهاب السحايا الجرثومي أمر نادر الحدوث ، ولكنه عادة ما يكون خطيرًا ويمكن أن يهدد الحياة إن لم يتم علاجه على الفور.

في بعض حالات التهاب السحايا الجرثومي ، تنتشر البكتيريا إلى السحايا من صدمة حادة في الرأس أو من عدوى موضعية شديدة ، مثل التهاب الأذن الخطير (التهاب الأذن الوسطى) أو التهاب الجيوب الأنفية .

يمكن أن تسبب العديد من أنواع البكتيريا التهاب السحايا الجرثومي في المواليد الجدد ، فإن أكثر الأسباب شيوعًا هي المجموعة B strep و E. coli ، والأقل شيوعًا ، المكورات الأحادية الليستيريا . في الأطفال الأكبر سنًا ، غالباً ما تكون العقدية الرئوية (المكورات الرئوية) و النيسرية السحائية (المكورات السحائية) هي الأسباب.

التهاب السحايا الفيروسي

التهاب السحايا الفيروسي (وتسمى أيضًا التهاب السحايا العقيم ) أكثر شيوعًا من التهاب السحايا الجرثومي وعادة ما يكون أقل خطورة.

العديد من الفيروسات التي تسبب الالتهاب السحائي شائعة ، مثل تلك التي تسبب نزلات البرد والإسهال والتهاب القرح والانفلونزا .

ما هي علامات وأعراض التهاب السحايا؟

تختلف أعراض التهاب السحايا ، حسب عمر الشخص وسبب العدوى يمكن أن تظهر الأعراض الأولى بسرعة أو تبدأ بعد عدة أيام من إصابة شخص ما بالزكام أو الإسهال أو القيء أو أي علامات أخرى للعدوى.

تشمل الأعراض الشائعة:

حمى.

نقص الطاقة.

التهيج.

صداع الرأس.

حساسية للضوء.

الرقبة الصلبة.

الطفح الجلدي.

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التهاب السحايا عند الرضع

قد يكون للرضع المصابين بالتهاب السحايا أعراض مختلفة نتيجة لسوء التغذية وتظهر عليهم الأعراض فى النوم المستمر ومن الصعب تهدئتهم ، حتى عند التقاطهم والهز قد يكون لديهم أيضًا حمى أو بقعة ناعمة على الرأس.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لالتهاب السحايا عند الأطفال ما يلي:

اليرقان (صبغة صفراء على الجلد).

تصلب الجسم والعنق.

درجة حرارة أقل من المعتاد.

صرخة عالية النبرة.

كيف يتم تشخيص التهاب السحايا؟

التهاب السحايا الجرثومي يمكن أن يكون خطيرا جدا لذلك في حالة الاشتباه بالتهاب السحايا ، سيطلب الطبيب إجراء فحوصات ، بما في ذلك ثقب في الفقرات القطنية لجمع عينة من السائل الشوكي هذا الاختبار سوف تظهر أي علامات عدوى وما إذا كانت العدوى ناتجة عن فيروس أو بكتيريا.

كيف يتم علاج التهاب السحايا؟

معظم حالات التهاب السحايا الفيروسي تنتهي في غضون 7 إلى 10 أيام، قد يحتاج بعض الأشخاص للعلاج في المستشفى ، على الرغم من أن الأطفال عادةً يمكنهم الشفاء في المنزل إذا لم يكونوا مرضى للغاية .

إذا تم تشخيص التهاب السحايا الجرثومي أو حتى المشتبه به سيبدأ الأطباء فى اعطاء المريض المضادات الحيوية في أقرب وقت ممكن قد تعطى السوائل لتحل محل تلك المفقودة للحمى والتعرق والقيء وضعف الشهية.

ما هي المشاكل التي يمكن أن تحدث؟

مضاعفات التهاب السحايا الجرثومي قد تحتاج إلى علاج إضافي، قد يحصل الشخص المصاب بالصدمة أو انخفاض ضغط الدم على المزيد من السوائل الوريدية والأدوية لزيادة ضغط الدم، قد يحتاج بعض الأطفال إلى أكسجين إضافي أو تهوية ميكانيكية إذا كان لديهم مشكلة في التنفس.

يمكن أن تكون مضاعفات التهاب السحايا الجرثومي خطيرة وتشمل مشاكل عصبية ، مثل فقدان السمع وضعف البصر والنوبات وصعوبات التعلم، نظرًا لأن ضعف السمع هو أحد المضاعفات الشائعة ، يجب أن يخضع الذين يعانون من التهاب السحايا الجرثومي لاختبار سمعي بعد شفائهم.

القلب والكلى أيضا قد تتأثر ، وهذا يتوقف على سبب العدوى على الرغم من أن بعض الأطفال يعانون من مشاكل عصبية طويلة الأمد ، إلا أن معظم الذين يتلقون التشخيص والعلاج السريع يتعافون بشكل كامل.

هل يمكن الوقاية من التهاب السحايا؟التطعيمات

يمكن للتطعيم الروتيني أن يقطع شوطاً طويلاً نحو منع التهاب السحايا، يمكن أن تحمي لقاحات Hib والحصبة والنكاف وشلل الأطفال والمكورات الرئوية من التهاب السحايا الناجم عن تلك الجراثيم.

يجب على الأطفال أيضًا الحصول على لقاح المكورات السحائية عندما يبلغون من العمر 11 أو 12 عامًا ، مع جرعة معززة في سن 16 عامًا، يجب تحصين الأطفال الأكبر من 11 عامًا الذين لم يتم تلقيحهم ، خاصة إذا كانوا يذهبون إلى الكلية ، مدرسة داخلية أو معسكر أو أماكن أخرى حيث سيعيشون في أماكن قريبة مع آخرين.

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين و 11 سنة هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى في حالة الإصابة بمرض المكورات السحائية.

تجنب الجراثيم

يجب على الأطفال والبالغين غسل أيديهم جيدًا وفي كثير من الأحيان، خاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام، وإذا كانوا يعملون عن قرب مع الأطفال، تجنب الاتصال الوثيق مع شخص مريض بشكل واضح ولا يشارك الطعام أو المشروبات أو استخدام الاوانى.

في بعض الحالات ، قد يعطي الأطباء المضادات الحيوية لأي شخص كان على اتصال وثيق مع شخص مصاب بالتهاب السحايا الجرثومي للمساعدة في منع العدوى.