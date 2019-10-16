الرئاسة الفلسطينية تحتفي بـ"الأخضر" قبل المباراة التاريخية

نظمت الرئاسة الفلسطينية احتفالاً ببعثة منتخب السعودية، يوم الإثنين، في مقر الرئاسة برام الله، في حضور مجموعة من مسؤولي القيادة الفلسطينية والكرة السعودية.

ويستضيف منتخب فلسطين نظيره السعودي، الثلاثاء، على ملعب فيصل الحسيني بمدينة رام الله، في الجولة الرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الاحتفالية المصغرة شهدت تبادل الاتحادين الفلسطيني والسعودي للدروع التذكارية.

وحضر الاحتفال العديد من الشخصيات البارزة، على رأسها محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، وياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وجبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني للعبة.

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وقدم جبريل الرجوب شكره وتقديره للاتحاد السعودي والهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية على وجود "الأخضر" في فلسطين.



وعلى الجانب الآخر، وجه المسحل الشكر والتقدير للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وللاتحاد الفلسطيني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتسهيل الأمور من أجل راحة "الأخضر".

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى التي يحل فيها المنتخب السعودي ضيفا على نظيره الفلسطيني، ليكون المنتخب رقم 13 الذي يلعب في فلسطين.

ولعب منتخب فلسطين مباراتين في التصفيات الحالية، حيث فاز 2-0 على ضيفه الأوزبكي في الأولى، بينما خسر 1-2 أمام سنغافورة، فيما فاز المنتخب السعودي 3-0 على سنغافورة، الخميس الماضي، عقب تعادله 2-2 مع اليمن في أولى مبارياته الشهر الماضي.

ويتصدر الأخضر السعودي ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة بـ4 نقاط، بفارق الأهداف أمام سنغافورة، بينما يحل نظيره الفلسطيني رابعا بـ3 نقاط، بفارق الأهداف خلف أوزبكستان.

