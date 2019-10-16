الكمبيوتر مسؤول عن جفاف العينين.. ونصائح لتفادي الضرر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مجلة "الصيدليات الحديثة" إن العمل لمدة طويلة أمام شاشة الكمبيوتر يُصيب العين بالجفاف والحرقان والتهيج. ونصحت المجلة لتجنب هذه المتاعب الصحية، بأخذ فترة راحة بعد العمل لمدة 30 دقيقة على الأكثر، مع مراعاة الرَمش كثيرا، حيث يسهم الرَمش في توزيع السائل الدمعي بصورة أفضل. ووفقا لـ"الصيدليات الحديثة"، من المهم تهوية المكتب بانتظام وتوافر إضاءة جيدة وأخذ قسط كاف من النوم.

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