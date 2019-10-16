"الصحة" المصرية تنفي انتشار "الالتهاب السحائي" بين تلاميذ المدارس

علقت وزارة الصحة المصرية، على ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي، عن رصد حالات التهاب سحائي بين تلاميذ المدارس في محافظة الإسكندرية، وقال وكيل وزارة الصحة والسكان في الإسكندرية علاء عثمان، إنه لم يتم رصد أي حالات التهاب سحائي بين تلاميذ المدارس في المحافظة، بحسب ما ذكرته صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

ولفت عثمان إلى وجود بلاغ من التأمين الصحي، حول دخول تلميذة إلى أحد المستشفيات الخاصة، وأنها تعاني من صداع وقيء وارتفاع في درجة الحرارة، موضحًا: "توجهت لجنة من الشؤون الوقائية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية ومنطقة شرق الطبية لمتابعة الحالة"، مشيرا إلى أن اللجنة أفادت بأن المريضة سبق تطعيمها ضد الالتهاب السحائي البكتيري عامي 2014، و2016 بواسطة التأمين الصحي.

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وتابع "تم منح الموجودين في المدرسة والمنزل والمستشفى، جرعة مضاد حيوي مناسب، وسحب عينة دم لتحليلها حيث تبين أن العينة سلبية"، حيث أكد مسؤول وزارة الصحة المصرية أن حالة المريضة مستقرة ومازالت تحت الملاحظة الطبية في المستشفى، وأنه لم يتم رصد أية أعراض على تلاميذ المدرسة وجميعهم بحالة جيدة.

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