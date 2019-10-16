مصادر تعلن سبب عدم ارتداء ملكة بريطانيا تاج الإمبراطورية في افتتاح البرلمان

افتتحت الملكة إليزابيث الثانية (Queen Elizabeth II) ملكة بريطانيا رسميًا الدورة البرلمانية الجديدة للبرلمان البريطاني، يوم الإثنين 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019، ولقد بدأت مراسم افتتاح الملكة للدورة البرلمانية الجديدة بذهاب الملكة إلى مقر انعقاد البرلمان البريطاني بموكب ملكي من قصر باكنغهام إلى ويستمنستر.

ملكة بريطانيا تفتتح الدورة البرلمانية الجديدة

شهد افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في البرلمان البريطاني إلقاء الملكة لكلمة حددت فيها جدول أعمال الحكومة وخططها وتشريعاتها المستقبلية، والمعتاد أن تظهر الملكة في جلسة افتتاح البرلمان مرتدية رداء رأس الدولة المخملي الطويل ذو اللون القرمزي وتاج الإمبراطورية البريطانية إلا أنها اختارت أن ترتدي في هذا العام تاج جورج الرابع الإمبراطوري (George IV State Diadem) بدلا من تاج الإمبراطورية البريطانية، كما ارتدت أيضا فستان أبيض أنيق مزخرف من تصميم أنجيلا كيلي (Angela Kelly)، ويعتقد أن سبب عدم ارتداء الملكة التي تبلغ من العمر 93 عام لتاج الإمبراطورية البريطانية في جلسة افتتاح البرلمان لهذا العام هو ثقل وزن التاج الذي يزيد وزنه عن كيلوجرام وتزينه 2,901 من الأحجار الكريمة.

لهذا السبب لم ترتدي ملكة بريطانيا تاج الإمبراطورية في افتتاح البرلمان

هذه هي المرة الثالثة التي تقرر فيها الملكة عدم ارتداء تاج الإمبراطورية البريطانية اتباعا للتقاليد وفي الفيلم الوثائقي الشهير The Coronation والذي عرض على شبكة بي بي سي في العام الماضي اعترفت الملكة بأنها تجد صعوبة كبيرة في ارتداء المجوهرات الثقيلة، وتحدثت عن ذلك وقالت: "عندما ترتديها لن تتمكن من خفض رأسك لقراءة ورقة الخطاب سيكون عليك رفع ورقة الخطاب إلى أعلى، لأنك إذا ما قمت بغير ذلك فيتسبب ذلك في كسر عنقك، وسيسقط التاج أرضا، لذلك يمكن القول إن هناك بعض العيوب لتيجان الملكية، بخلاف ذلك فإنها تمثل أهمية كبيرة.

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