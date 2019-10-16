يدكِ تكشفُ لكِ الكثير عن مشاكلكِ الصحيّة.. لا تستهيني بالأمر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تخبر اليدين عن العديد من الأشياء والأسرار المتعلقة بالحالة الصحية، والتي يجب عدم تجاهلها لتدارك أية مشكلة منذ بدايتها.

ونشرت صحيفة "إنديان أكسبريس"، أنّ لشكل اليد والأصابع ولونها علامات تكشف المزيد من الأسرار عن الحالة الصحية وتُنذر بوجود مشكلات يجب الالتفات إليها.

إليكِ قائمة بأشكال اليد من نسيج البشرة إلى الحركة ولون الأظافر والمشكلات التي تُنذر بوجودها:

طول الأصابع:

وفقًا لدارسة طبية متعلقة بالتهاب المفاصل والروماتيزم؛ فإنّ المرأة التي تمتلك إصبع البُنصر وهو الأصبع الذي ترتدي فيه الخاتم، أطول من أصبع السبابة أكثر عرضة للإصابة بمرض التهاب المفاصل في الركبتين وذلك بسبب انخفاض مستوى هرمون الأستروجين، أما الرجال الذين لديهم نفس الشيء فهم أكثر عُرضة للإصابة بسرطان البروستاتا.

راحة اليد الحمراء مع وجود بقع جلدية:

وفقًا للمجلة الأمريكية للأمراض الجلدية فهذا يدلّ على وجود مشكلات بالكبد ومن الممكن أنْ يؤدّي إلى تليّفه، فمن الأفضل الإسراع لرؤية الطبيب إذا كان لديكِ هذا الشّكل من اليد.

لون الأظافر:

يؤكّد الباحثون أنّ لون الظفر إذا كان عبارة عن لون أبيض موجود في نهاية الظفر ولون بني في بدايته يُنذركِ بوجود مشاكل في الكلى وزيادة نشاط بعض الهرمونات وفقر الدّم المزمن.

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راحة اليد المتعرقة:

وهي حالة تُسبّب فيها الغدد العرقية المفرطة النشاط عرقًا أكثر ممّا هو ضروري، وذلك يُنذرك بقرب انقطاع الطّمث أو الإصابة بمرض الغدّة الدرقية فيجب أنْ تستشيري الطبيب فورًا.

اليد الشاحبة:

تُنذرك بوجود مرض فقر الدم والذي يحدث عندما يوجد ما لا يكفي من خلايا الدم السليمة لحمل الأكسجين في الجسم وذلك وفقًا للجمعية الأمريكية لأمراض الدّم.

المفاصل المتورمة:

ذلك دليل على وجود ارتفاع شديد في معدلات الكوليسترول حيث رواسب الدهون الموجودة في الأوتار تتجمع معًا في اليدين أو المرفقين.

الأيدي المرتعشة:

قد تكون من أعراض مرض باركنسون وهو يُعرف باسم الشلل الارتعاشي، اضطراب انتكاسي في الجهاز العصبي المركزي الذي يؤثر بشكل رئيسي على الجهاز الحركي وذلك ناتج عن استهلاك كميات كبيرة من الكافيين، أو آثار جانبية بسبب تناول الأدوية.