نهاية دموية لحفل زفاف أقيم في أحد فنادق مدينة ولفرهامبتون البريطانية

تحول حفل زفاف أقيم في أحد فنادق مدينة ولفرهامبتون البريطانية إلى ساحة قتال دموية.

وقام رواد الحفل، بمهاجمة بعضهم بعضا، باستخدام زجاجات النبيذ والكراسي وأدوات الطعام.

كانت الأمور تسير بشكل طبيعي حتى بدء الشجار بين أهل العروسين بجوار حلقة الرقص، ويبدو أنه كان بسبب الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.

اقرايضاً:

شجار حاد بالأيدي بين سيدتين بسبب الطعام في حفلة زفاف في إندونيسيا

وأسفر الشجار عن وقوع العديد من الضحايا، تعرضوا لإصابات دامية.

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وحصرت وحدات الإسعاف خمس إصابات، إحداها سيدة في العقد الثاني وأربعة رجال آخرين.

يذكر أن الشرطة لم تتلق أي بلاغات من المصابين.

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