شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن تصاب بالتهاب رئوي بدون حمى؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الالتهاب الرئوي هو عدوى تنفسية عندما تصبح الأكياس الهوائية الصغيرة في الرئتين ملتهبة ومليئة بالسوائل يمكن أن تتراوح شدتها من خفيفة إلى مهددة للحياة،على الرغم من أن الحمى هي أحد الأعراض الشائعة للالتهاب الرئوي ، إلا أنه في بعض الحالات يمكن أن تصاب بالتهاب رئوي بدون حمى، وفقا لما ذكره موقع" healthline".

تشمل الأعراض الشائعة للالتهاب الرئوي ما يلي:

السعال الذي يمكن أن ينتج مخاط.

ألم في الصدر، والذي قد يزداد سوءًا عند السعال أو التنفس بعمق.

التنفس السريع أو ضيق التنفس.

حمى.

التعرق أو قشعريرة.

الشعور بالتعب .

فقدان الشهية.

الغثيان أو القيء.

الالتهاب الرئوي والحمى.

قد تكون أعراض الالتهاب الرئوي مثل الحمى غائبة أو أقل حدة فى بعض الحالات مثل الأطفال حديثي الولادة، الرضع، كبار السن.

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كما قد يعاني كبار السن أو الأشخاص المصابون بضعف الجهاز المناعى من انخفاض درجة حرارة الجسم لديهم إذا كان لديهم التهاب رئوي بالإضافة إلى ذلك قد يكون لدى كبار السن المصابين بالتهاب رئوي تغيرات في الحالة الذهنية ، مثل الالتباس.

قد يصاب الأطفال حديثي الولادة والرضع أو لا يعانون من الحمى، لكنهم قد يتعرضون للتنفس السريع والإشعال الأنفي والشخير قد تتضمن علامات الإصابة الشديدة للغاية عدم الأكل، وانخفاض درجة حرارة الجسم، والتشنجات.

يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي في بعض الأحيان مضاعفات خطيرة ويصبح مهددًا للحياة والمضاعفات المحتملة يمكن أن تشمل:

صعوبات التنفس أو حتى فشل الجهاز التنفسي ، الأمر الذي قد يتطلب وضعه على جهاز التنفس الصناعي للحصول على الأكسجين.

تفاقم حالات الرئة المزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

تراكم السوائل في الرئتين.

خراج الرئة، وهو تشكيل جيب القيح في الرئة.

تجرثم الدم، عندما تنتشر البكتيريا في مجرى الدم، مما قد يؤدي إلى صدمة الإنتان.

الأشخاص الذين قد يتعرضون لخطر الأعراض أو المضاعفات الأكثر خطورة هم الأطفال أقل من 2 سنة

البالغين فوق 65 سنة، الأفراد الذين يعانون من ضعف أجهزة المناعة، المدخنين، الأشخاص الذين يعانون من الحالات الكامنة، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو وأمراض القلب.