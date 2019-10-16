شكرا لقرائتكم خبر عن هل المشروبات السكرية تزيد الوزن أكثر من الحلويات؟ والان مع التفاصيل

أظهرت نتائج دراسة جديدة أن السكروز المضاف للأطعمة والمشروبات يختلف تأثيره على اكتساب الجسم للوزن إذا كان سائلاً عن تناوله صلباً.

ولاحظ فريق البحث البريطاني الصيني المشترك أن الجسم يزداد وزنه بتأثير المشروبات السكرية أكثر من زيادته إذا تناول المقدار نفسه من السكر المضاف إلى أطعمة صلبة.

وأجريت الدراسة بالتعاون بين باحثين من جامعة أبردين البريطانية والأكاديمية الصينية للعلوم، وتوصلت نتائجها إلى أن السكر السائل في المشروبات المحلاة يلعب دوراً أكبر في زيادة الوزن وعدم حساسية الجسم للأنسولين مقارنة بسكر الحلوى.

وتلقي نتائج الدراسة التي نُشرت في دورية "ميتابوليزم" الضوء على تأثير المشروبات السكرية على ظاهرة البدانة وزيادة الوزن.