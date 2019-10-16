شكرا لقرائتكم خبر عن حالات تستدعي الولادة القيصرية.. فما هي؟ والان مع التفاصيل

الولادة الطبيعية هي الأفضل للمرأة والأكثر أمانا، لكن هناك بعض الحالات تستدعي الولادة القيصرية لأن الولادة الطبيعية في هذه الحالات قد تشكل خطورة على صحة الأم.

وقالت الدكتورة ندى حامد، أخصائي النساء والتوليد بمصر، إن حالة الأم ووضع الجنين من الأسباب التي تضطر الطبيب أحيانا إلى اللجوء للولادة القيصرية نظرا لصعوبة الولادة الطبيعية وخطورتها.

وتضيف: "قد تكون فترة المخاض طويلة، مع عدم حدوث انقباضات كافية في الرحم، وهذا يعني أن عنق الرحم لا يتسع بما يسمح لمرور الطفل لذلك تكون الولادة القيصرية هي الحل".

وأشارت حامد إلى 7 حالات أخرى تستدعي الولادة القيصرية وهي:

-كبر حجم رأس الجنين.

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-معظم حالات التوائم.

-وجود الجنين في وضعية خاطئة لا تسمح بنزوله إلى الحوض وبدء المخاض طبيعياً.

-وجود عدوى في القناة المهبلية يخشى من انتقالها إلى الجنين في حالة الولادة الطبيعية كالإصابة بالفيروس الحليمي البشري وعدوى الهربس التناسلي.

-ضيق مساحة الحوض وعدم وجود توافق بين قياسات حوض الأم ورأس الجنين تسمح بنزول الرأس بسهولة بداخل الحوض وبدء المخاض طبيعياً.

-وضعية المشيمة الساقطة التي تكون فيها المشيمة في الجزء السفلي من الرحم وتعوق نزول رأس الجنين بشكل طبيعي للحوض ليبدأ المخاض.

-إصابة الأم بأحد الأمراض كمرض ضغط الحمل أو سكر الحمل.