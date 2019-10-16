شكرا لقرائتكم غراهام: أحمّل أردوغان كامل المسؤولية عن أية فظائع في كوباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام في لقاء مع العربية ، إن الرئيس التركي أكد للرئيس ترمب خلال اتصال هاتفي أنه ملتزم بعدم التصعيد في شمال سوريا ن وحمل السيناتور غراهام أردوغان المسؤولية الكاملة لأي فظائع ترتكب في كوباني

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