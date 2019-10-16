شكرا لقرائتكم غراهام للعربية: سأقدم مشروع قرار بالعقوبات ضد تركيا غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام في لقاء مع العربية ، إن العملية العسكرية التركية تشكل تصعيدا سيدمر العلاقة مع أنقرة مشيرا إلى أنه وأعضاء في الكونغرس سيقدمون مشروع قرار بالعقوبات على تركيا يوم الخميس القادم

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