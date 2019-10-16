شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستضيف المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف محافظة الطائف المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الاصطناعي، خلال الفترة من 19- 21 أكتوبر، بإشراف الجمعية العربية للروبوت.

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يقام المؤتمر في ظل ما يشهده العالم من تطور كبير في صناعة الروبوتات، ومن ثم الحاجة الماسة لتبادل الخبرات العربية والعالمية.

وأوضح رئيس المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الاصطناعي، الدكتور جار الله الغامدي، أن المؤتمر يهدف إلى نشر ثقافة وعلوم وتكنولوجيا الروبوت في المجتمعات العربية، والعمل على تنظيم المسابقات والأنشطة والفعاليات في مجال الروبوت، ودعم العلاقات العلمية بين أعضاء الجمعية، وتشجيع تبادل الدراسات والبحوث، والاتصال بالمنظمات والهيئات العربية والعالمية من أجل التعاون وتبادل الخبرات واللقاءات، وتنظيم الدراسات والدورات التدريبية وإقامة لقاءات علمية ومؤتمرات متخصصة.

كما يهدف المؤتمر إلى التعاون المهني مع المؤسسات العربية ذات العلاقات والاهتمام المشترك في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات الشباب العربي في علوم الروبوت والذكاء الاصطناعي، وإبراز الجمعية كمؤسسة استشارية متخصصة وتقديمها كبيت خبرة في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي، وتشجيع المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية على تبني المبادرات وتقديم الخدمات في هذا المجال العلمي