دراسة: التوتر أثناء الحمل يرجح إنجاب فتاة

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رحاب أحمدالأربعاء 2019/10/16 12:35 ص بتوقيت أبوظبي
دراسة تتناول علاقة التوتر بنوع الجنين
كشفت دراسة أمريكية حديثة أن المرأة التي تشعر بحالة من التوتر أثناء فترة الحمل، من المرجح أنها ستنجب فتاة.
وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة كولومبيا، أشارت أيضاً إلى أن هناك خطرا أعلى من الولادة المبكرة بين الأمهات اللواتي يتعرضن لتوتر.
وأضافت الدراسة كذلك أن الأمهات المتوترات، والمصابات بارتفاع ضغط الدم وزيادة السعرات الحرارية، هن أيضاً أكثر عرضة للولادة قبل الأوان.
ومن هنا أكد الأطباء أن الصحة العقلية للأم ليست مهمة لها فقط، بل لطفلها أيضاً مستقبلاً.
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