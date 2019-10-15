فطر أسترالي بديل للأفيون في تخفيف الألم

حقق البحث في جميع أنحاء العالم عن بدائل للعلاج الأفيوني لتخفيف الألم قفزة إلى الأمام، مع اكتشاف فريق علمي أسترالي لفطر يمكن استخلاص مواد فعالة منه تستخدم في إعداد دواء لتخفيف الألم بطريقة أكثر أمانًا وأقل إدمانًا.

والفطر، وهو نوع من البنسيليوم لم يكن معروفًا من قبل وعثر عليه بمصب في ولاية تسمانيا الأسترالية، وكشف التحليل الذي أجري له عن مجموعة من أربعة أحماض أمينية تسمى رباعي الببتيدات على شكل فريد يحاكي (الإندومينات)، وهي أدوية مستخلصة من مكونات أفيونية وتستخدم لتخفيف الألم.

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وطور فريق دولي بقيادة باحثين من جامعة سيدني وكوينزلاند هذا الاكتشاف، إلى دواء جديد يسكن الآلام بفاعلية أكبر مع آثار جانبية أقل، وقدم الباحثون براءة اختراع في أستراليا لهذا الاكتشاف، وتم نشر دراسة عنه الثلاثاء في دورية PNAS.

وقال ماكدونالد كريستي من كلية الطب والصحة بجامعة سيدني والباحث الرئيسي بالدراسة في تقرير نشره موقع الجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة، إن النتائج التي توصلوا إليها كانت على خلفية بحث دام لعقود من الزمن، وقاد في النهاية إلى هذا الاكتشاف المذهل لتخفيف الألم.

وأضاف: "ما توصلنا إليه لم يسبق له مثيل من قبل.. إنه كأس من السعادة مصدره الطبيعة يقدمه البحث العلمي للمرضى".