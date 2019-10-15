شكرا لقرائتكم خبر عن المكرونة سريعة التحضير غير مفيدة لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جنوب شرق آسيا، إن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الحديثة الرخيصة مثل المكرونة سريعة التحضير التي تملأ البطون ولكنها تفتقر إلى العناصر الغذائية الرئيسية قد تترك ملايين الأطفال نحفاء أو يعانون من زيادة الوزن بشكل غير صحي.

ووفقاً للموقع الطبى الامريكى “HealthDayNews”، تتمتع الفلبين وإندونيسيا وماليزيا باقتصادات مزدهرة ومستويات معيشية متصاعدة، إلا أن العديد من الآباء العاملين ليس لديهم الوقت أو المال أوالوعي لتفادي الطعام الذي يضر بأطفالهم.

وفي هذه الدول الثلاث، يعاني ما معدله 40% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وأقل من سوء التغذية، وهو أعلى من المعدل العالمي لواحد من بين كل ثلاثة أطفال، وفقًا لتقريرصدر اليوم الثلاثاء من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

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وقال "حاصب الله ثابراني" خبير الصحة العامة في اندونيسيا لوكالة فرانس برس "الآباء يعتقدون أن ملء معدة أطفالهم هو أهم شيء، وإنهم لا يفكرون حقًا في تناول كمية كافية من البروتين أو الكالسيوم أو الألياف".

قالت اليونيسيف إن الضررالذي يلحق بالأطفال هو أحد أعراض الحرمان في الماضي ومؤشر للفقر في المستقبل، في حين أن نقص الحديد يضعف قدرة الطفل على التعلم ويزيد من خطروفاة المرأة أثناء الولادة أو بعدها بفترة قصيرة.