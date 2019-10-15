كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 07:44 مساءً - غالباً ما تلجأ بعض الأمهات إلى المكملات الغذائية والأدوية التي يصفها الأطباء لفتح شهية الأطفال، غير أنه يمكن اختيار بعض الأنواع من الأطعمة الفاتحة للشهية. الدكتور «محمد أبو داوود» اختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة، يوضح لكِ سيّدتي ما هي أفضل فواتح الشهية للأطفال... أغذية تفتح شهية الأطفال الأطعمة التي تحتوي على الحديد، لأن نقص الحديد يؤدي لفقدان شهية الطفل للطعام. لذا عليك تقديم البيض، العدس السبانخ وكبدة الدجاج له، كما يفضل البيض المسلوق.

الأطعمة التي تحتوي على الزنك، فالزنك عنصر طبيعي يفتح الشهية ويتوفّر في السبانخ، جنين القمح والمكسرات المهروسة جيداً. منقوع الحلبة أو مغلي بذورها، ويمكن تقديم الحلبة المطحونة وكذلك مغلي أوراق الزعتر.

اللبن الزبادي، يحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وبالتالي لا يعاني الطفل من أي تلبك معويّ يمنعه من تناول الطعام، كالغازات، الانتفاخ وعسر الهضم.

تقديم بعض الفواكه التي تفتح الشهية للطفل، مثل الخوخ. أسباب ضعف شهية الطفل نقص الحديد.

وضعه النفسي.

سوء تقديم الطعام له وعدم اختيار الوقت المناسب. Advertisements إصابة الطفل بالديدان المعوية والطفيليات.

تناول بعض الأدوية ذات الطعم غير المحبّب، فيكره الطفل الطعام.

التهاب الحلق عند الطفل يؤدي لرفضه الطعام وفقدان شهيته. علاج ضعف شهية الطفل فحص نسبة الحديد في دمه.

فحص نسبة الفيتامينات والمعادن، مثل الزنك وفيتامين ب12. فحص البراز للتأكد من خلو أمعاء الطفل من الطفيليات والديدان.

تقديم المكملات الغذائية التي تفتح الشهية، ولكن بإرشاد من الطبيب، مثل زيت السمك، الثيامين والزنك. تزيين طعام الطفل وتقديمه في أكواب وأطباق ملونة وزاهية ومزركشة برسومات محببة.

اختيار مكان مناسب لتناول الطعام، مثل الشرفة وغرفة الألعاب. عدم إجباره على تناول الطعام.

تقديم العصائر الطبيعية للطفل خصوصاً في حالة مرضه، حيث يفقد شهيته ويكون لديه صعوبة في البلع.

قدمي الماء للطفل قبل الوجبة، فهو يفتح شهيته للطعام.

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