كيف تعززين ثقافة طفلك المالية مع عودته للدراسة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 07:44 مساءً - بعد عودة الأطفال للمدارس، تعمد الأمهات إلى تكريس الوقت والجهد في سبيل توفير المستلزمات اللازمة لتلك العودة، لكن أغلبهنَّ يغفلنَ عن أمرٍ مهم، وهو المرتبط بتعليم الأطفال الطريقة التي يتحكمون بها في مصروفهم وكيفية الإنفاق. الصغار عموماً، لا يعلمون طريقة إنفاق النقود بالشكل المناسب، خاصة أنهم يرون أهلهم في كثير من الأوقات يتعاملون ببطاقات الفيزا، وهو ما أظهرته دراسة أجراها معهد التعليم التابع لكلية لندن الجامعية، إذ تبينَ أنَّ ذلك يُصعّبُ على الأطفال بعض المهام الأساسية كمعرفة المبلغ الذي يتعينُ عليهم إنفاقه عند وجودهم في متجرٍ أو محلٍ ما، وهو ما طالبت به الدكتورة «حنان أبو الخير» استشاري نفسي بضرورة اهتمام الأبوين بالأمر وعدم تجاهله، وأوصت ببعض النصائح... نصائح لتعليم الأطفال كيفية الإنفاق الأطفال من سن 5 لـ 7 أعوام التركيز على توضيح معنى المال والتحدث معهم: من أين تأتي النقود؟

ما هي أوجه استخدام النقود؟

كيف نحصل على المزيد من النقود؟

ماذا يحدث عند ادخار النقود؟ الأطفال من سن 8 لـ 11 عاماً التركيز على فهم قيمة المال والتحدث معهم فيما يلي: Advertisements ما هي أنواع الأشياء التي يجب أن ينفق فيها الأبوان والأفراد المال؟

كمية النقود التي يجب إنفاقها كل شهر. كم يكسب الناس من النقود كل عام في المتوسط؟

فكّر في الشيء الذي تريده، ما هي تكلفته؟

ما المدة التي ستحتاجها لإدخار نقودٍ تساعدك على شراء هذا الشيء؟ الأطفال من سن 12 لـ 15 عاماً التركيز على فهم طرق إدارة المال والتحدث معهم فيما يلي: ما هي التكلفة التي يتكبدها الوالدان لإدارة المنزل؟

هل يمكن للطفل أن يسرد لوازم المنزل الشهرية ويخمن قيمتها؟

إذا لم يتوافر معه ثمن شيءٍ يريده، فماذا عساه أن يفعل؟

إذا كان يحصل على مصروفٍ في الأسبوع، فماذا سيفعل به؟ الأطفال من سن 16 عاماً حتى مرحلة البلوغ يجب التركيز معهم على فكرة الاستعداد والتحدث معهم فيما يلي: تعريفهم ببعض المصطلحات البنكية، كالفائدة المركبة والفائدة البسيطة والفرق بينهما.

ما هو الأفضل لشخص يحب الادخار، حساب يوزع الفائدة يومياً، شهرياً أم سنوياً؟

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