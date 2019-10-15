كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 07:44 مساءً - يقضي الطالب ما يقارب نصف يومه في المدرسة، ما يستدعي توفير طعام صحي ومفيد للطفل لما تلعبه التغذية من دور أساسي في النمو الجسدي والنفسي والعقلي للطفل، وبذلك لم يعد اللانش بوكس من الكماليات، وإنما أصبح من الضروريات لتوفير تغذية صحية للأطفال. كيف تختارين لطفلك الـ «لانش بوكس» المناسب؟

شروط اختيار الـ «لانش بوكس» لطفلك

صندوق آمن

لا يسمح بتسريب السوائل ويحافظ على نظافة حقيبة الطفل.

سهل الفتح

طفلك بيده الصغيرة سيحاول فتحه للحصول على طعامه.

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لا يتفاعل مع الأطعمة

لأن صحة الطفل أكثر ما يهم الأم، احرصي على شراء نوعية ممتازة لا تتفاعل مع الأطعمة ولا تسبب التسمم.

جذاب ويحبه طفلك

ألوان زاهية وحقيبة مميزة مرسوم عليها شخصيات كرتونية يفضلها الطفل، وهذا له أثر مهم على فتح شهية الطفل وإقباله على الطعام.

مقسم لعدة أقسام

يجب أن يحصل الطفل على غذاء متنوع ومتوازن. ابحثي عن الـ «لانش بوكس» الذي تتوفر فيه عدة أقسام لتتمكني من تحضير وجبات صحية متكاملة لطفلك.