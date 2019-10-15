5 معلومات عن ملعب فيصل الحسيني قبل لقاء فلسطين والسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستضيف منتخب فلسطين نظيره السعودي (الثلاثاء) على ملعب فيصل الحسيني بمدينة رام، في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتعد تلك الزيارة هي الأولى في تاريخ الأخضر السعودي للملاعب الفلسطينية، وقوبلت بحفاوة كبيرة على الصعيدين الرسمي والشعبي.

ويعد ملعب فيصل الحسيني هو الملعب الرسمي الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاستضافة مباريات منتخب فلسطين الدولية، وكان ذلك عام 2008 بعد 10 سنوات من قبول انضمام "الفدائي" للفيفا.

وكان 26 أكتوبر 2008 يوما تاريخيا للرياضة الفلسطينية عندما استضاف الملعب أول مباراة للمنتخب الفلسطيني على أرضه، وكانت ودية أمام المنتخب الأردني وانتهت بالتعادل 1-1.

وتوالت بعدها إقامة المباريات على الملعب سواء ودية أو رسمية، حيث استضاف 8 مباريات بينها 5 رسمية و3 ودية.

وكانت مواجهة فلسطين أمام أفغانستان، يوم 3 يوليو 2011، هي أول مباراة رسمية يستضيفها الملعب، ضمن لقاءات التصفيات المؤهلة لمونديال 2014، وانتهت بالتعادل 1-1.

Advertisements





واستضاف الملعب 4 مباريات رسمية بعدها للفدائي تعادل فيها مع تايلاند 2-2 في التصفيات ذاتها، ومع الإمارات سلبيا في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2018 وكأس آسيا 2019.

وشهد الملعب بعدها فوزين متتاليين لـ"الفدائي"، أولهما على عمان بنتيجة 2-1 في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2019، ثم على أوزبكستان 2-0 في التصفيات المشتركة الحالية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

يذكر أن الملعب سمي بذلك نسبة إلى السياسي الفلسطيني فيصل الحسيني الذي رحل في ظروف غامضة عام 2001.

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة الرابعة بالتصفيات برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الوصيف سنغافورة، بعد تعادله 2-2 مع اليمن وفوزه 3-0 على سنغافورة.

على الجانب الآخر، يحتل منتخب فلسطين المركز الرابع بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب أوزبكستان صاحب المركز الثالث، بعد فوزه عليه 2-0 وخسارته 1-2 أمام سنغافورة.