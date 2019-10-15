هل شرب شاي ماتشا الأخضر آمن للحوامل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من الشائع أن تتساءل الحوامل عن التغييرات الغذائية الضرورية أو التي يوصى بها لتعزيز صحتهم ورفاهيتهم طوال أشهر الحمل، وربما بدأت تُثار تساؤلات عن جدوى شاي "ماتشا" الأخضر ومدى فوائده من الناحية الصحية، إذ أصبحت الحوامل أكثر حذراً في تناول الأطعمة والمشروبات لضمان احتفاظ الجنين عند ولادته بوضعيةٍ صحيةٍ مميزة.

ونوّه خبراء بهذا الخصوص إلى أنَّ شاي "ماتشا" الأخضر هو أكثر أنواع المشروبات إفادةً للصحة، لكونه مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة المفيدة تماماً لصحة الأم وكذلك لصحة الجنين.

وقال الخبراء إنّه وفي حين أنَّ شرب هذا النوع من الشاي أمرٌ مقبولٌ أثناء الحمل، لكن يجب أيضاً معرفة أنَّ الجرعة التي يوصى بها هي وعاء واحد فقط في اليوم.

كما أشاروا إلى أنَّ شاي "ماتشا" يفرز كافيين في مجرى الدم بصورةٍ أبطأ كثيراً مما تفرزه القهوة، ومع ذلك، فإننا دائماً ما نخطئ في جانب السلامة، ولهذا يوصى بضرورة الانتباه للإشارات التي تصدر عن الجسم، لأنَّ هناك فروقات من شخصٍ لآخر، وكذلك هناك فرق في الطريقة التي يؤثر بها الكافيين على الأشخاص من شخصٍ لآخر، ولهذا إن شعرتي بأيِ نوع من عدم الراحة، فلك أن تتوقفي فوراً عن تناول الطعام وأن تستشيري الطبيب.

ولكون الأطفال الرضع يمتصون كل غذائهم من أمهاتهم، فيتعين على النساء الحوامل أن يلتزمن الحيطة والحذر تماماً فيما يتعلق باأغذية والمشروبات التي يتناولنها، وكذلك المقدار الذي يوصي به طبياً.

ولا داعي للقلق كذلك حال أفرطتي في مقدار ما تتناوليه من شاي "ماتشا" الأخضر، لأنَّ الإفراط يبدأ من تناول 6 أكواب يومياً، وهي الكمية التي لا يوصى أبداً بها، ويجب التعامل على هذا الأساس.

وعن أهم الأشياء التي يجب الابتعاد عنها أثناء الحمل فهي كما يلي:

- المشروبات الكحولية

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- التدخين

- بعض أنواع الأدوية التي يجب الرجوع للطبيب بشأنها قبل تناولها

- مكملات فيتامين إيه الغذائية لأن تناولها قد يؤدي لبعض المضاعفات

- بعض أنواع السمك (وخصوصاً التونة) لأنها تحتوي على ميثيل الزئبق، الذي ثبت أنّه يعيق نمو الدماغ لدى الأطفال الذين لم يولدوا بعد

- الحذر من ارتداء تنانير أو شورتات في الأماكن الريفية التي تكثر بها الحشرات عن المدن

- التأكد من الابتعاد عن الزواحف، التي قد تتسبب في نقل فيروس السالمونيلا للأجنة