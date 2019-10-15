شكرا لقرائتكم منظمة الصحة تبدأ حملة تطعيم ضد الكوليرا في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة تطعيم في ولايتين جنوب شرقي السودان، لاحتواء تفشي وباء الكوليرا في أعقاب الفيضانات التي اجتاحت البلاد في أواخر أغسطس/آب الماضي.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان اليوم الجمعة إن أكثر من 1.6 مليون شخص، تتراوح أعمارهم بين عام واحد وما فوق، سيتم تطعيمهم على مدار الأيام الخمسة القادمة في ولايتي النيل الأزرق وسنار، حيث تم الإبلاغ عن 262 حالة إصابة بالكوليرا وثمانية حالات وفاة منذ 8 سبتمبر/أيلول الماضي.

وذكر البيان أن الحملة هي حصيلة تعاون بين وزارة الصحة الاتحادية السودانية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والتحالف العالمي للقاحات والتحصين.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم إجراء جولة ثانية من التطعيم خلال أربعة إلى ستة أسابيع لحماية الأشخاص من الكوليرا لمدة ثلاث سنوات على الأقل.