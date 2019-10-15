تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير السوسيس بالفلفل الملون و الجبن الشيدر

القاهرة - لايف ستايل المقادير 1/2 كيلو سوسيس مقطع

1 ثمرة بصل شرائح

فلفل الوان مقطع

1 1/2 كوب جبن شيدر مبشور

6 بيضات

مكعبات بطاطس

فلفل اسود مطحون خطوات التحضير في مقلاة على نار متوسطة ضعي السوسيس و قلبي حتى ينضج ثم إرفعيه من المقلاة.

سخني القليل من الزيت في المقلاة ثم ضعي شرائح البصل و مكعبات البطاطس و قلبي حتى تذبل.

أضيفي الجبن الشيدر المبشور و الفلفل الملون الى البصل ثم ضعي البيض السوسيس و قلبي.

تبلي السوسيس بالفلفل الأسود و قلبي مرة أخرى.

قدمي السوسيس بالفلفل الملون و الجبن الشيدر مع المكرونة. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير مكرونة ألفريدو بالسوسيس طريقة يسيطة لااعداد الكريب بالسوسيس والجبن الشيدر

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