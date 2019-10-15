تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تورتة كريب ريد فيليفت

الريد فيلفيت من الحلويات الغربية الشهيرة، ويوجد منه أكثر من وصفة مثل الكيك والكب كيك والبان كيك والسويسرول، وهو يصلح للتقديم في المناسبات الرومانسية، لكنه يعتبر من الحلويات الدسمة.

المقادير

الكريب:

2 كوب دقيق "تكفي لأربع أشخاص"

2 كوب ونصف حليب

4 بيضات

ربع كوب زيت

ربع كوب سكر

1 معلقة صغيرة فانيليا سائلة

2 معلقة كبيرة كاكاو خام

3 معلقة كبيرة لون طعام أحمر

زبدة للتسوية

الكريمة:

450 جرام جبنة كريمي

نصف كوب زبدة

2 كوب سكر بودرة منخول

1 معلقة صغيرة فانيليا سائلة

ملحوظة:

يجب استخدام نفس الكوب لكل المقادير في الوصفة.

يجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة

جربي كب كيك ريد فيليت

خطوات التحضير

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نضع الحليب والبيض والفانيليا والزيت والسكر في الخلاط، ونضرب جيدا لمدة دقيقتين.

نضيف الدقيق والكاكاو ولون الطعام، ونضرب جيدا حتى يتجانس ويصبح خليط شبه سائل.

نتركها لمدة 30 دقيقة لترتاح.

نسخن مقلاة متوسطة الحجم غير قابلة للإلتصاق، وندهنها بالزبدة.

نصب مقدار ربع كوب من خليط الكريب، ونمسك مقبض المقلاة وبحركة دائرية نوزع الخليط عليها ليكون بسمك متساوي.

نتركها لمدة دقيقة وحتى يظهر فقاعات على سطحها.

باستخدام معلقة سيلكون نفصل الكريب عن جوانب المقلاة، ونقلبه على الجانب الآخر.

نتركه لمدة دقيقة أخرى أو دقيقتين، ثم نرفعه على فوطة نظيفة.

نكرر الخطوة رقم "5،6،7" مع باقي الكمية حتى تنتهي.

نترك الكريب حتى يبرد تماماً.

نبدأ في تحضير الكريمة .. نضع الجبنة في المضرب الكهربائي، ونضيف إليها الزبدة.

نخفقها جيدا لمدة 3 دقائق، ثم نضيف السكر والفانيليا، ونخفق مرة أخرى على سرعة مرتفعة حتى تتجانس وتنعم.

نضع طبقة من الكريب، وندهنها بمقدار معلقة كبيرة من الكريمة، ثم نوزعها جيداً لتكون طبقة رقيقة.

ثم نضع طبقة أخرى من الكريب، وندهنها بالكريمة، وهكذا حتى تنتهي الكمية.

نضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة وحتى تتماسك.

نزينها بالسكر البودرة، ثم تقطع، وتقدم.



سر نجاح الوصفة:

أن تكون كل المقادير بدرجة حرارة الغرفة.

أن يكون الكريب بارد قبل دهنه بالكريمة.

أن تترك في الثلاجة قبل التقديم.

فوائد الوصفة:

يمكن تقديمها كوجبة خفيفة أو فطور.

القطعة المتوسطة تحتوي على 200 سعر حراري.

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