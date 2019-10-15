شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك..كل ماتريد معرفته عن تحليل فيتامين D والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيتامين (D) هو عنصر غذائي ضروري لصحة الأسنان وهناك نوعان من فيتامين (D) مهمان للتغذية: فيتامين D2 وفيتامين D3.

ووفقاً للموقع الطبى الامريكى "MedicinePlus"، يأتي فيتامين D2 أساسًا من الأطعمة المدعمة مثل حبوب الإفطار والحليب ومنتجات الألبان الأخرى، ويتكون فيتامين D3 من جسمك عندما تتعرض لأشعة الشمس، يوجد أيضًا في بعض الأطعمة ، بما في ذلك البيض والأسماك الدهنية ، مثل سمك السلمون والتونة والماكريل.

وفي مجرى الدم، يتم تغيير فيتامين D2 وفيتامين D3 إلى شكل من أشكال فيتامين D يسمى 25 "hydroxyvitamin D" أو 25(OH)D.

ويقيس اختبار دم فيتامين (D) مستوى 25(OH)Dفي دمك، ويمكن أن تشير المستويات غير الطبيعية لفيتامين (D) إلى اضطرابات العظام أو مشاكل التغذية أو تلف الأعضاء أو غيرها من الحالات الطبية.

ما هو استخدام تحليل فيتامين D ؟

يستخدم اختبار فيتامين (D) للكشف عن اضطرابات العظام أو مراقبتها، كما أنه يستخدم أحيانًا لفحص مستويات فيتامين (D) لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل الربو والصدفية وبعض أمراض المناعة الذاتية.

لماذا أحتاج إلى اختبار فيتامين (D)؟

قد يطلب مقدم الرعاية الصحية الخاص بك اختبار فيتامين (D) إذا كنت تعاني من:

ضعف العظام

نعومة العظام

تشوه العظام (عند الأطفال)

الكسور

قد يتم طلب الاختبار إذا كنت معرضًا لخطر أكبر بسبب نقص فيتامين (D). عوامل الخطر تشمل:

هشاشة العظام أو غيرها من اضطرابات العظام

تغيير شرايين المعدة

العمر حيث أن نقص فيتامين (D) هو أكثر شيوعا في كبار السن.

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البدانة

قلة التعرض لأشعة الشمس

وجود بشرة داكنة

صعوبة في امتصاص الدهون في نظامك الغذائي

بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية أكثر عرضة لمشاكل التقوس إذا لم يتناولوا مكملات فيتامين (D).

هل هناك تحضيرات لعمل الاختبار؟

لا تحتاج إلى أي استعدادات خاصة لاختبار فيتامين (D).

ماذا تعني هذه النتائج؟

إذا أظهرت نتائجك نقصًا في فيتامين (D) ، فقد يعني ذلك أن:

عدم الحصول على ما يكفي من التعرض لأشعة الشمس

عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين (D) في نظامك الغذائي

تواجه مشكلة في امتصاص فيتامين (D) في طعامك

قد تعني النتيجة المنخفضة أيضًا أن جسمك يواجه مشكلة في استخدام الفيتامين كما ينبغي ، وقد يشير إلى أمراض الكلى أو الكبد.

إذا أظهرت نتائجك أن لديك كمية زائدة من فيتامين (D) أكثر من اللازم ، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب تناول الكثير من حبوب الفيتامينات أو مكملات أخرى.

والكثير من فيتامين (D) يمكن أن يسبب أضرارا للأعضاء والأوعية الدموية.