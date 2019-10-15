تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير البراونيز بالنوتيلا و المكسرات

القاهرة - لايف ستايل

المقادير 2 كوب سكر ابيض

1 كوب زبدة

1/2 كوب من بودرة الكاكاو

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

4 بيضات

1 1/2 كوب من الدقيق المتعدد الاغراض

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب مكسرات مجروشة

نوتيلا خطوات التحضير في صينية متوسطة الحجم اذيبي قطعة متوسطة من الزبدة جيدا.

ضعي السكر و الزبدة و الكاكاو في الصينية و اخلطي برفق.

اضيفي الفانيليا و البيض و الدقيق و الملح و المكسرات و النوتيلا و قلبي حتى تمام الاختلاط و افرديه في الصينية.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة.

اتركي البراونيز حتى تهدا ثم قطعيها و قدميها كحلوى خفيفة مع الشاي. Advertisements قد يهمك ايضاً : تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الغريبة بالشوكولاتة النوتيلا تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كرواسون بزبدة الفول السوداني والنوتيلا

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