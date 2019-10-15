تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير فطيرة التفاح بالقرفة

حضروا أطباق حلويات جديدة ومختلفة مع شملولة ، تعرفوا خطوة بخطوة على طريقة تحضير واحد من أشهر أطباق الحلويات الأمريكية فطيرة التفاح بالقرفة (تارت التفاح بالقرفة) على طريقة ماكدونالدز بداية من تحضير عجينة فطير التفاح الهشة إلى تحضير الحشو والتقديم ، ويمكنكم استخدام العجين مع أي حشوة اخرى على حسب الرغبة

المقادير

العجينة:

2 1/2 دقيق (300 جرام)

كوب إلا ربع زبدة لينة (200 جرام)

1 كوب سكر بني (150 جرام)

1 بيضة مخفوقة

1 معلقة صغيرة (ملعقة شاي) ملح

1 حبة بيضة مخفوقة للوجه

للحشو:

3 حبة تفاح شرائح

نصف كوب زبيب أسود

ربع كوب سكر بني

عصير ليمونة واحدة

1 معلقة صغيرة (ملعقة شاي) قرفة ناعمة

فوائد مذهلة لتناول التفاح صباحا

خطوات التحضير

يوضع الدقيق في بولة، ويضاف إليه الملح والسكر البني والزبدة، ويخلط جيدًا حتى يتجانس.

يضاف البيض، وتخلط جيدًا حتى نحصل على عجينة لينة.

تغطى، وتترك لمدة ساعة لترتاح.

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وتدهن قوالب الكب كيك بالزبدة.

يوضع التفاح في بولة، ويضاف إليه عصير الليمون والزبيب والسكر البني والقرفة، وتخلط جميع المكونات جيدًا.

تفرد العجينة بالنشابة على سطح نظيف لتصبح بسمك نصف سم.

يؤخذ ثلثي العجينة، وتوزع في القوالب مع مراعاة أن تكون ملاصقة للقالب تمامًا.

يوزع فوقها خليط التفاح على كل القوالب بالتساوي.

يقطع الثلث المتبقي من العجين شرائط بسمك 2 سم.

توضع شرائح العجين متعاكسة بالتبادل فوق خليط التفاح.

تدهن بالبيض المخفوق، ثم تدخل الفرن لمدة 45 دقيقة وحتى تنضج وتحمر.

تخرج من الفرن، وتترك لتهدأ قليلاً.

ترفع من القوالب بحرص، وتقدم مع مشروب التفاح بالقرفة.

Advertisements

وصفة مشابهة :

سر نجاح تحضير فطيرة التفاح بالقرفة :

ندهن القوالب بالزبد حتى يسهل إخراج الفطير منها بعد تجهيزهها

لا نبخل في الزبد حتى تخرج العجينة مثالية

فوائد فطيرة التفاح بالقرفة:

تناول فطيرة التفاح بالقرفة يحسن من صحة الجهاز العصبي

تساعد فطيرة التفاح بالقرفة على الوقاية من الإصابة بالزهايمر

يساعد فطيرة التفاح بالقرفة على تقوية الجهاز المناعي

قد يهمك أيضاً :