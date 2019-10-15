شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مخاطر استنشاق انبعاثات الحرائق × 4 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سحاب الدخان الأسود الذى بقى هائما فوق منازل وبيوت أهالي منطقة الشوف والدبية والدامور والمشرف فى لبنان، تنشقه الناس رغما عنهم، وهذا الوضع لديه تأثير أكبر على الأطفال والمسنين الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسى. فما هي آثار ومخاطر استنشاق هذه الانبعاثات ومتى يجب استشارة الطبيب أو التوجه الى المستشفى؟

وحسب جريدة النهار اللبنانية، قال وجدي أبى صالح رئيس قسم الأمراض الصدرية فى الجامعة اللبنانية، أن "هناك مخاطر مباشرة وفورية ناتجة من الحرائق وتؤثر بشكل أساسى بخاصة عند الأشخاص الذين يعانون من أمراض رئوية مثل الربو، الانسداد الرئوى المزمن، التشمع بالرئة بسبب الانبعاثات الناتجة من حرائق الغابات.

ووفق أبى صالح فإن "استنشاق هذه الانبعاثات يسبب بعض الأعراض وأهمها:

- حريق واحمرار فى العيون.

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- حريق فى الأنف والحلق.

- سعال حاد.

- ضيق فى التنفس.