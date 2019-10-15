شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف متى يكون غسل اليدين ضرورة والطريقة الصحيحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد غسل يديك بانتظام جزءًا مهمًا في الحفاظ على النظافة الشخصية وحياة خالية من الأمراض، ولكن هل تعلم أن هناك أوقاتا يكون فيها من الأهمية بمكان أن تغسل يديك.

وفقًا لموقع "globalhandwashing" ، فإن شعار اليوم العالمي لغسل اليدين 2019 هو "أيدي نظيفة للجميع"، حيث يدعو الموضوع إلى ضرورة غسل اليدين على مدار اليوم، واتخاذ التدابير التي تمكن كل فرد خلال تواجده بالعمل أو الأمكان العامة من غسل الأيدي بالصابون بشكل صحيح.





الأوقات التي يكون فيها غسل اليدين بالصابون أمرًا مهمًا

قبل وبعد الوجبة قبل وبعد إعداد الطعام.

غسل اليدين قبل وبعد الانتهاء من طهي الطعام.

بعد استخدام المرحاض.

بعد لمس أنفك أو السعال أو العطس.

بعد حمل صندوق القمامة.

قبل وبعد زيارة المستشفى.

بعد تغيير الحفاضات.

بعد لمس الحيوانات أو مناولة التخلص من فضلات الحيوانات.

قبل وبعد لمس شخص مريض أو مصاب.

بعد ارتداء العدسات اللاصقة أو إزالتها.

كيف تغسل يديك بشكل صحيح

من المهم معرفة الأسلوب الصحيح لغسل اليدين بشكل صحيح، وفيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها عند غسل اليدين:

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1. بلل يديك بالماء النظيف والجاري.

2. وضع الصابون مع فرك كل شيء على يديك بشكل صحيح.

3. إذا كنت تستخدم غسيل اليدين السائل، فتأكد من سكب كمية كافية حتى يتم تنظيف يديك جيدًا.

4. فرك يديك لمدة 15-20 ثانية أثناء الغسيل.

5. شطف يديك جيدا.

6. جفف يديك بمنشفة ورقية نظيفة.

أيضا غسل اليدين بشكل صحيح مهم بنفس القدر للأطفال، لذا تأكد من غسل أيديهم بعد عودتهم إلى المنزل من اللعب في الخارج، وقبل وبعد الوجبة، مع تعليمهم طريقة غسل الأيدي بشكل صحيح في سن مبكرة حتى يتمكنوا من تطوير هذه العادة بسهولة مع نموهم.