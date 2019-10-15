شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف: طفل واحد بين كل ثلاثة أطفال يعانون من سوء التغذية أو زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني ثلث الأطفال البالغ عددهم حوالي 700 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية أو يعانون من زيادة الوزن ويواجهون مشاكل صحية مدى الحياة نتيجةً لذلك، وفقًا لتقدير صادرعن الأمم المتحدة "اليونيسيف" للتغذية في مرحلة الطفولة اليوم الثلاثاء.

وقالت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف، التي كشفت عن أول تقرير للأطفال في العالم منذ عام 1999: "إذا كان الأطفال يأكلون بشكل سيئ، فإنهم يعيشون حياة سيئة، ونحن نفقد قوتنا من أجل وجبات صحية".

وعلى الرغم من انخفاض معدل التقزم قرابة 40% بين عامي 1990 و 2015 في البلدان الفقيرة، لا يزال 149 مليون طفل في سن الرابعة أو أقل، يعانون من الحالة التى تعيق نمو الدماغ والجسم.

وهناك 50 مليون شخص آخر يعانون من الهزال، وهو النحافة المزمنة والموهنة التي ولدت أيضًا من الفقر.

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وفي الوقت نفسه، لا يحصل نصف الأطفال في جميع أنحاء العالم دون سن الخامسة على الفيتامينات والمعادن الأساسية، وهي مشكلة طويلة الأمد أطلقت عليها اليونيسيف "الجوع الخفي".

وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، ارتفع شكل آخرمن أشكال سوء التغذية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم النامي وهو"الوزن الزائد".

وقال "فيكتور أجويو"، رئيس برنامج التغذية في اليونيسف، لوكالة فرانس برس "هذا العبء الثلاثي - نقص التغذية، نقص المغذيات الدقيقة، والسمنة - موجود بشكل متزايد في نفس البلد، وأحيانًا في نفس الحي، وغالبًا في نفس المنزل".

وفي جميع الفئات العمرية، هناك أكثر من 800 مليون شخص في العالم يعانون من الجوع باستمرار، وهناك ملياري شخص آخر يتناولون الكثير من الأطعمة الخاطئة، مما يؤدي إلى انتشارأوبئة السمنة وأمراض القلب والسكري.