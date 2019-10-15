رجيم الرمان للتخلص من دهون البطن والأرداف سريعاً

رجيم الرمان السريع في إنقاص الوزن و حرق الدهون العنيدة، وفي السطور التالية سوف نتعرف على تفاصيل تطبيق رجيم الرمان للحصول على الوزن المثالي بجسم متناسق.لكل عشاق الرمان



يعمل الرمان على إذابة الدهون الزائدة في الجسم.

يعد الرمان من الفواكه الغنية بمضادات للأكسدة والفينولات المفيدة في إنقاص الوزن.

حرق الدهون العنيدة، خاصة في منطقتي البطن والأرداف.

التقليل من معدلات الحمض الشحمي في الدّم.



اليوم الأول



الإفطار:

عصير الرمان «دون سكر» مع ثمرة تفاح

الغداء:

ربع فرخة مشوية مع شوربة خضار

العشاء:

2 ثمرة رمان



اليوم الثاني



الإفطار:

بيضة مسلوقة مع شريحة توست دايت وعصير رمان «دون سكر»

الغداء:

علبة تونة مصفاة من الزيت مع ربع رغيف عيش وطبق سلطة خضراء

العشاء:

كوب عصير رمان مع كوب زبادي خالي الدهون



اليوم الثالث



الإفطار:

كوب لبن خالي الدسم وقطعة جبن أبيض وربع رغيف عيش

الغداء:

2 قطعة لحم مشوي مع خضار سوتيه

شاء:

2 ثمرة رمان

اليوم الرابع



الإفطار:

كوب لبن خالي الدسم وقطعة جبن أبيض وربع رغيف عيش

الغداء:

2 قطعة لحم مشوي مع خضار سوتيه

العشاء:

2 ثمرة رمان

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اليوم الخامس



الإفطار:

كوب عصير رمان مع 2 بيضة مسلوقة وربع رغيف عيش

الغداء:

سمكة مشوية مع 3 ملاعق أرز وكوب عصير رمان

العشاء:

2 ثمرة رمان



اليوم السادس



الإفطار:

2 ثمرة رمان

الغداء:

كوب عصير الرمان مع 2 ثمرة تفاح وموزة

العشاء:

كوب عصير رمان مع زبادي خالي الدسم



اليوم السابع



الإفطار:

2 ثمرة رمان

الغداء:

كوب عصير الرمان مع 2 ثمرة تفاح وموزة

العشاء:

كوب عصير رمان مع زبادي خالي الدسم

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