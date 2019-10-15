كيف تحافظين على جمال شعرك في الشتاء؟

قالت مجلة "إن ستايل" الألمانية، إن الشتاء كابوس مزعج للشعر، الذي يصبح جافاً ويفقد لمعانه ورونقه.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن سبب ذلك برودة الطقس، وهواء المدفأة الجاف، واحتكاك الشعر بأغطية الرأس مثل القلنسوة، ما يؤدي إلى التقصف، وفقدان البريق.

وللحفاظ على جمال الشعر، تنصح "إن ستايل" بالامتناع عن غسل الشعر المتكرر أو بالماء الساخن جداً، لتفادي فقدان الشعر للرطوبة والطراوة، فيصير أكثر جفافاً.

ومن المهم أيضاً استعمال شامبو يخلو من المواد الاصطناعية مثل السيليكون، والكبريتات، لأنها تحرم الشعر من الرطوبة والنداوة.

ويساعد تدليك فروة الرأس، والشعر، بزيت الزيتون لمدة 3 ساعات في الحصول على شعر مفعم بالصحة ولامع.

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وبشكل عام، تسهم التغذية الصحية في الحفاظ على جمال الشعر ولمعانه، ويجب الإكثار من تناول الخضروات، والفواكه وإمداد الجسم بالزنك، الذي تتمثل مصادره الغذائية في الأسماك، والشوفان، والفول السوداني، وفيتامين B5، الذي تتمثل مصادره الغذائية في الأفوكادو، والمكسرات، والأرز، بالإضافة إلى شرب الماء بكمية كافية تتراوح بين لترين وثلاثة لترات يومياً.

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