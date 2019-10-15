5 أشياء ناقشها مع شريك المستقبل تعرف عليها

تعد فترة الخطوبة فرصة للرجل والمرأة لمناقشة العديد من القضايا الهامة التي يمكن أن تكون مفصلية في تحديد مدى استقرار وسعادة الحياة الزوجية في المستقبل.

فيما يلي 5 موضوعات يجب مناقشتها مع شريكك المستقبلي قبل الارتباط، بحسب ما ورد في موقع "جوش" الإلكتروني:

1- مناقشة الاهتمامات

هل يحب كلاكما مشاهدة الأفلام أو صيد الأسماك أو المطالعة أو الاستماع إلى نوع متماثل من الموسيقى؟ استكشف المزيد عن هوايات شريكك واهتماماته لأن ذلك سيساعدك على إعداد الخطط لقضاء أوقات ممتعة معه.

2- الإدارة المالية

تقع الإدراة المالية وما يترتب عليها على عاتق كلا الزوجين، لذا لا بد من مناقشة هذه الأمور وإعداد خطة واضحة للإنفاق، لتجنب أي مشاكل مستقبلية يمكن أن تنجم عن الأمور المالية.

3- عمل الزوجة

لا بد من مناقشة عمل الزوجة، قبل الزواج لتجنب وقوع أي خلاف حول هذا الأمر في المستقبل، الأمر الذي قد يزعزع استقرار الحياة الزوجية، ويؤثر سلباً عليها.

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4- العلاقة مع الأهل

في الكثير من الأحيان يؤثر تدخل أهل الزوجين في حسن سير العلاقة الزوجية، لذا لا بد من الاتفاق مسبقاً على آليات وطرق تحول دون تأثير الأهل سلباً على العلاقة الزوجية.

5- تبادل الأفكار حول المشاركة في الأعمال المنزلية

لا بد من الاتفاق قبل الزواج على المشاركة بالأعمال المنزلية، والأخذ بالاعتبار ظروف كل منكما للحؤول دون وقوع المشاكل بسبب هذه الأمور مستقبلاً.

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