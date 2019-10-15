شكرا لقرائتكم خبر عن عدوى فيروسية أو التهاب كبدى وراء الإصابة بحساسية الجو البارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حساسية الجسم من المحفزات المختلفة، تختلف من شخص لأخر، فهناك أشخاص يصابون بالتهيج من تناول بعض الأطعمة أو أدوية أو حتى الحالة الجوية مثل درجات الحرارة الباردة، مما يصاحبه ظهورعلامات على الجلد، وفقا لما ذكره موقع" “healthline.

المصطلح الطبي للخلايا التي تتشكل على الجلد عند التعرض للبرد هو الشرى البارد وقد يصل الأمر إلى حساسية مفرطة عند التعرض للبرد تظهر هذه الحالة فجأة، هناك طرق للسيطرة على هذه الحالة.

يمكن أن تشمل الأعراض غير الخطيرة للجو البارد ما يلي:

خلايا نحل حمراء، حكة إحساس حارق على الجلد ، تورم في موقع التعرض للبرد، حمى، صداع الرأس،

ألم المفاصل، إعياء، القلق.

قد تشمل الأعراض الشديدة للبرد التي تتطلب عناية طبية فورية ما يلي:

الحساسية المفرطة وهو رد فعل تحسسي حاد، مشاكل في التنفس مثل الصفير، تورم في اللسان والحلق،

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خفقان القلب، انخفاض في ضغط الدم، إغماء، صدمة.

ظهور أعراض الجو البارد يمكن أن تختلف من شخص لأخر قد تجد أن الأعراض تحدث على الفور تقريبًا (من 2 إلى 5 دقائق) بعد التعرض لدرجات الحرارة الباردة قد تختفي الأعراض في 1-2 ساعات.

في أوقات أخرى، قد يبدأ التفاعل لفترة طويلة بعد التعرض للبرد ، في غضون ساعات أو يومين ، وقد يستغرق ما يصل إلى يومين ليختفي.

يمكن أن تحدث حساسية البرد لأسباب عديدة بما في ذلك:

الخروج في الطقس البارد، السباحة أو الاستحمام في الماء البارد، الدخول إلى مساحة مكيفة أو محفوظة في درجات حرارة باردة، مثل غرفة التجميد، بشكل عام، يجب أن تكون درجة الحرارة التي تتعرض لها أقل من 39 درجة فهرنهايت (4 درجات مئوية) لتطوير الأعراض.

الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجو، فإن التعرض لدرجات الحرارة الباردة هذه يؤدي إلى إطلاق الجسم للهيستامين ، وهو ما يؤدي إلى ظهور الأعراض.