جراحات المياه البيضاء يمكن أن تؤمن سلامة قيادتك على الطريق بنسبة تصل 48%

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشارت دراسة جديدة إلى أن جراحات المياه البيضاء يمكن أن تؤمن قيادتك على الطريق بنسبة تصل إلى 48%.

وقال الدكتور«جوناثون نج»، الأستاذ في جامعة «أستراليا»: تبرز النتائج أهمية إجراء جراحة المياه البيضاء في الوقت المناسب للحفاظ على السلامة واستمرار الحركة والاستقلالية لدى السائقين الأكبر سنا.

وبالنسبة للنتائج- التي تم تقديمها في الاجتماع السنوي 123 للأكاديمية الأمريكية لطب العيون- قام فريق البحث باختبار الأداء الدافع لـ 44 مريضًا قبل إجراء جراحة المياه البيبضاء، وقام جهاز محاكاة القيادة بتقييم مجموعة متنوعة من المتغيرات، منها حدود السرعة المعدلة، وكثافات المرور، والتقاطعات غير المنضبطه، ومعابر المشاة، وتم وضع المرضى من خلال جهاز محاكاة القيادة بعد الجراحة الأولى ثم مرة أخرى بعد جراحة العين الثانية، وأشارت البيانات إلى انخفاض نسبة الحوادث بين مرضى المياه البيضاء الذين خضعوا للجراحة نحو 35%.