امرأة باكستانية تتعرض للضرب بالفأس لرفضها إعداد الشاي

اتهمت امرأة من إقليم البنجاب شرقي باكستان، زوجها وصهرها وابن صهرها، بالاعتداء عليها وتعذيبها لرفضها إعداد شاي لهم.
ونقلت صحيفة "دون" الإخبارية الباكستانية عن الضحية قولها في مركز للشرطة بمدينة ميان تشانو، إنها كانت في منزلها، الأحد، عندما جاء صهرها وابنه ومعهما فأسان، وادعيا أنّها رفضت أن تقدّم لهما الشاي.
وأشارت إلى أن صهرها ضربها بالفأس على الجانب الأيمن من أنفها وأصابها، كما ضربها ابن صهرها على يدها بفأس آخر وجذبها صهرها من شعرها، ثم ضربها زوجها أيضاً بدلاً من إنقاذها.
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وعندما سمع سكان المنطقة صوتها العالٍ، ذهبوا إلى المنزل.
وأفادت الصحيفة بنقل السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضها لإصابات خطيرة.
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