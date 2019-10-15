الملكة إليزابيث الثانية تؤكد أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون في موعده

أعلنت الملكة إليزابيث الثانية أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أكد، الاثنين، في مطلع أسبوع مفاوضات حاسم بشأن بريكست، أن خروج لندن من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر يشكل "أولوية" بالنسبة للحكومة.

وقالت الملكة متحدثةً أمام النواب إن "أولوية حكومتي كانت دائماً ضمان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر".

وأضافت "حكومتي تعتزم العمل على وضع شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي على قاعدة التبادل الحر والتعاون الودي".

ويبقى حجر العثرة الرئيسي في بريكست هو كيفية التعامل مع حدود بريطانيا الوحيدة مع الاتحاد الأوروبي، وهي الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

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وهيمن تحدي الإبقاء على هذه الحدود، التي تدعم الاقتصاد الإقليمي وعملية السلام في أيرلندا الشمالية، على مباحثات بريكست طوال السنوات الثلاث الماضية، منذ صوتت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016.

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