شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما يجب معرفته عن مرض انتباذ بطانة الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتباذ بطانة الرحم مرض تصاب به بعض الفتيات والنساء، وله بعض الأعراض التي يجب التعرف عليها لسهولة التشخيص، وكل ما يخص المرض سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة ووفقا لموقع " mayoclinic ".

ما هو مرض انتباذ الرحم؟

هو نمو نسيج البطانة الداخلية للرحم في خارج الرحم وقد تتعلق علي المبايض أو السطح الخارجي للرحم أو المثانة أو الأمعاء أو المهبل أو عنق الرحم ، الفرج.

ما هي أعراض الإصابة بمرض انتباذ بطانة الرحم؟

هناك العديد من الأعراض التي يجب التعرف عليها، ومنها:

-ألم في الحوض وتكون في أغلب الأوقات عند اقتراب موعد الدورة الشهرية.

-ألم يصعب تحملها أثناء فترة الدورة الشهرية، ويستمر لعدة أيام.

-ألم أثناء الجماع ويصعب تحمله ويتسبب في النفور من العلاقة الجنسية.

Advertisements

-عند الذهاب للمراحيض لقضاء الحاجة تشعر المصابيات بالألم أثناء التبرز أو التبول.

-النزيف الشديد يعد من أبرز الأعراض .

-قد يكون من الأسباب المؤدية للإصابة بالعقم.

ما هي أسباب الإصابة بمرض انتباذ بطانة الرحم؟

يزداد فرص الإصابة بهذا المرض إذا حدث نزيف أثناء الدورة الشهرية فيتسبب في تجويف البطن، كما أن الإصابة بأمراض الجهاز المناعي قد تكون من ضمن الأسباب، التعرض للخلل الهرمونية.

ما هي طرق علاج انتباذ بطانة الرحم؟

يعتمد العلاج علي بعض الأدوية التي تساهم بتكسين الألم، بالإضافة إلي الأدوية الهرمونية كموانع الحمل وأدوية البروجستين، فجميعها علاجات تساهم في تنظيم وعلاج هذه البطانة.