شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق.. بثمن فنجان قهوة يمكنك العيش حتى سن 150 عاما والان مع التفاصيل

بحلول عام 2020، يمكن للبشر العيش حتى سن 150 عاما وإعادة زرع أعضاء أجسامهم، وفقا لتقنية جديدة ومذهلة توصل إليها مجموعة من الباحثين، لن يتجاوز ثمنها سعر فنجان قهوة يومياً.

وحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، طوّر الأستاذ ديفيد سينكلير من جامعة هارفارد وباحثون من جامعة نيو ساوث ويلز عملية جديدة تتضمن إعادة برمجة خلايا الجسم.

وقال الدكتور سينكلير إن هذه التقنية ربما تسمح للناس بإعادة زراعة أعضائهم، وأنها ستمكن حتى المصابين بالشلل من الحركة مجددا، لافتا إلى أن التجارب البشرية على هذه التقنية ستبدأ خلال عامين من الآن.

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ووجد الباحثون أيضا أنه يمكنهم إطالة عمر الفئران بنسبة 10% بمنحهم قرص من أحد مشتقات فيتامين ب، وأوضحوا أن هذا القرص أيضا أدى إلى انخفاض تساقط الشعر المرتبط بالتقدم في العمر.

وأعرب الأستاذ سينكلر عن أمله في توفر هذا القرص في غضون 5 سنوات، موضحا أن تكلفته لن تتجاوز ثمن فنجان قهوة يوميا. وأشار إلى أنه بدأ في استخدام هذه التقنية بالفعل على نفسه، وأن عمره البيولوجي انخفض 24 عاما بعد أخذه للقرص. وأضاف أن أخت زوجته أصبح في إمكانها الحمل مجددا بعد أخذ هذا الدواء بالرغم من أنها في الأربعينيات من عمرها.

من جهة أخرى حذر أحد الأساتذة بقسم الوراثة في كلية الطب بجامعة هارفارد الناس من محاولة تغيير نمط عملية التقدم في العمر قبل أن يثبت ذلك علميا. وأضاف: "لا نوصي بتعاطي مشتقات نيكوتيناميد أدنين ديوكليوتيد لأنه لم يتم رسميا اعتماد سلامته على الصحة".

وتعتمد التقنية الجديدة على مركب نيكوتيناميد أدنين ديوكليوتيد أو NAD الذي يؤدي دورا في توليد الطاقة في الجسم البشري. ويتوفر العنصر الكيميائي بالفعل كمكمل غذائي لعلاج مرض الشلل الرعاش والحد من الآثار الجانبية لاختلاف التوقيت بين الدول أثناء السفر.