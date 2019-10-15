شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: شرب ٦ أكواب قهوة فأكثر يزيد خطر الإصابة بمرض القلب والان مع التفاصيل

حذّرت دراسة أسترالية حديثة من أن شرب ٦ أكواب فأكثر من القهوة يوميا يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 22%.

وأوضحت الدراسة التي نُشرت في دورية "أمريكان جورنال أوف كلينيكال نيوتريشن" أنه عند معدّل معين من الكافيين يرتفع ضغط الدم ويدخل الأمر في دائرة الخطر.

ويرجع ذلك إلى أن شرب الكثير من الكافيين يمكن أن يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وهو مقدمة لأمراض القلب، التي لا تزال السبب الأول للوفاة حول العالم، وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية.

وقالت إيلينا هيبونن من المركز الأسترالي للصحة الدقيقة، وأحد المشاركين في الدراسة: "يتفق معظم الناس على أنه إذا كنت تشرب الكثير من القهوة، فقد تشعر بالقلق أو الانزعاج أو حتى الغثيان، لأن الكافيين يساعد جسمك على العمل بشكل أسرع وأصعب".

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وأضافت هيبونين: "من أجل الحفاظ على صحة القلب وضغط الدم السليم، يجب على الناس تقليل شرب القهوة لأقل من 6 أكواب في اليوم، لتلافي تأثير الكافيين السلبي على مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأوضحت أن نتائج الدراسة بذلك تجيب عن سؤال: كم مقدار الكافيين الذي يعتبر خطراً؟

واعتمدت الدراسة على البيانات الصحية لـ347 ألف شخص أعمارهم بين 37 و73 عاماً.

وتوصلت الدراسة، التي أجريت في مركز أستراليا للأبحاث، إلى أن استهلاك الكافيين آمن وفي أي وقت من اليوم شرط ألا يصل معدل أكواب القهوة إلى 6 في يوم واحد.