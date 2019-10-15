شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ممارسة الجنس «علاج معجزة» لنزلات البرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجد عالما مناعة من سويسرا وألمانيا في دراسة حديثة أن الجسيمات المضادة والإنزيمات التي يطرحها الجسم عن ممارسة الجنس تعمل على مقاومة حالات الإصابة بنزلات البرد وأعراضها المزعجة.

ويقول عالم المناعة العصبية في زيورخ، مانفريد شيدلوفسكي،: «بدلاً من الاستلقاء على الأريكة بكسل واحتساء الشاي الأعشاب أو تناول بعض لأدوية، يجب أن تمارس الجنس فقط»، حسب موقع «دويتشه فيله» الألماني.

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ويعلل المختص السويسري ذلك بالقول: «تعد ممارسة الجنس بمثابة علاج معجزة لسيلان الأنف، كما تنطوي على الكثير من المتعة». واكتشف عالِم المناعة العصبية في زيوريخ أن عدد الخلايا القاتلة الطبيعية في الدم يزداد بنسبة 150% بعد الوصول إلى النشوة الجنسية. والخلايا القاتلة هي أحد أعمدة نظام المناعة لدى الإنسان التي تتعرف على خلايا الجسم المصابة بالبكتيريا أو الفيروسات وتقتلها.

ويقول المختص في أمراض المناعة الألماني، بيتر شلايشر: «الجنس يجعلك في صحة جيدة». ووجدت الدراسة التي قام بها العالمان أن جسم الإنسان يزيد من إنتاج الأجسام المضادة «الغلوبولين المناعي أيه» لدى الأشخاص الذين يمارسون الجنس مرتين في الأسبوع. وتساعد هذه المادة بشكل مباشر في نزلات البرد، كما تزيد من الدفاعات العامة للجسم.

وهناك فائدة ثالثة لعلاج نزلات البرد بممارسة الجنس وهي النوم، فهرمون الأوكسيتوسين الذي يفرزه الجسم خلال ممارسة الجنس يعمل على جعلنا ننام بشكل هادئ وعميق. وخلال النوم بسلام يبدأ جهازنا المناعي بالعمل بشكل فعال جداً في القضاء على الفيروسات ومسببات الأمراض الدخيلة على الجسم.