شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تقني يكشف مواصفات وسعر آيفون «إس إي 2» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحلل والخبير التقني الشهير مينغ شي كو إن هاتف آيفون القادم من الطراز «إس إي 2» سيأتي بسعر لا يزيد على 399 دولار أمريكي، ما يعادل نحو 6 آلاف و500 جنيه، حسب موقع «سكاي نيوز عربية».

Advertisements

ونقل موقع «ذا فيرج» التقني عن «مينغ» قوله إن مواصفات الجهاز الجديد ستكون قريبة جدا من هاتف آيفون 8، وإنه سيأتي بسعة تخزين تتراوح بين 64 و128 جيجابايت، مع 3 ألوان هي الفضي والرمادي والأحمر.

وفيما يتعلق بالمواصفات التقنية الأخرى، سيدعم الهاتف ذاكرة وصول عشوائية 3 جيجابايت، فضلا عن شريحة «أي 13»، علما أنه سيطرح في الربع الأول من العام المقبل.

ولن يدمج الهاتف ميزة «اللمس ثلاثي الأبعاد»، وقد طلبت «آبل» من الموردين إنتاج ما بين 2 إلى 4 ملايين جهاز من آيفون القادم شهريا.