شكرا لقرائتكم خبر عن تحاليل يحتاجها جسمك فى حالة شعورك بالإرهاق الدائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدم أخذ القسط الكافي من النوم، وأيضا عدم الراحة والضغوط النفسية والجلوس لفترات زمنية طويلة في العمل من الأمور الكثيرة المسببة للإصابة ببعض المشاكل الصحية، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أسباب الشعور بالتعب المستمر، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

ولكن في حالة إصابتك بالشعور لفترات طويلة بالإرهاق والتعب بالرغم من أنك تأخذ القسط الكافي من النوم، فيجب عليك القيام ببعض التحاليل الطبية وأهمها السكر، لأن هذا الأمر يكون دليل علي هذا الإصابة بهذا المرض وخاصة إذا كان يصاحبه فقدان الوزن والعطش المستمر.

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في حالة ثبات الوزن بالرغم من إتباع الأنظمة الغذائية والحميات الخاصة بهذا الأمر يعد دليل واضح علي إصابتك باضطرابات في الغدة الدرقية، ولذا يجب عليك القيام بالتحاليل الخاصة بها وهي "TSH"، للاطمئنان علي نسبتها.

إذا كنت تشعر بالتعب المستمر دون وجود مبرر لهذا الأمر، ويصاحبه أيضا زيادة دقات القلب، يكون هذا الأمر دليل علي الإصابة بالأنيميا ويجب تناول الأدوية الخاصة بالحديد، وذلك يحدده تحليل صورة الدم الكاملة.

عندما تتعرض لفقدان الوزن غيرالمبرر، أي دون اتباع حميات غذائية هادفة للوصول للوزن المثالي، فيجب عليك التعرف علي الأمراض المسببة لذلك وأشهرها السرطان، ولذا يجب الذهاب للطبيب وإجراء تحليل دلائل الأورام للاطمئنان.