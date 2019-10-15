شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض ضعف الدورة الدموية من ضمنها برودة الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى الجسم على ما يقرب من 60 ألف ميل من الأوعية الدموية، فبداية من القلب إلى العضلات الأخرى هى تشكل نظام الدم.

ووفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday" هذه الشبكات الموجودة في الجسم تحمل الدم إلى كل جزء من الجسم بأكمله، ولكن عندما يصبح هذا التدفق ضعيفًا، فإنه يبطئ أو يعيق تدفق الدم، ومعنى تباطؤ أو عرقلة تدفق الدم أن الخلايا في جسمك لن تحصل على ما يكفي من الأوكسجين والمواد المغذية التي تحتاجها.

أعراض ضعف الدورة الدموية

عندما لا تحصل أعضاء الجسم على ما يكفي من الدم، ستبدأ يديك وقدميك في الشعور بالبرد والإدمان، كما تظهر الخطوط الزرقاء على قدميك، كما يسبب جفاف البشرة، وقد تكون أظافرك هشة، ويبدأ الشعر بالسقوط ، بالإضافة إلى أن هناك مجموعة واسعة من الأعراض يمكن أن تشير إلى ضعف الدورة الدموية وقد تسبب مضاعفات شديدة.

1. الشعور بالخدر ووخز في الأطراف

أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لضعف الدورة الدموية هو التنميل والوخز في اليدين والقدمين، فعندما لا يستطيع الدم الوصول إلى الأطراف بكميات كافية، فقد يعاني الشخص أيضًا من الإحساس بألم .

2. برودة اليدين والقدمين

يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى الشعور باليدين والقدمين أكثر برودة من بقية الجسم، فعندما لا يمكن أن يتدفق الدم بمعدل صحي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقلبات في درجات الحرارة في الجلد .

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3. تورم في الأطراف السفلية

يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى تراكم السوائل في مناطق معينة من الجسم، وهذا ما يسمى الوذمة ، وغالبا ما يحدث في الساقين والكاحلين والقدمين، وقد تكون الوذمة أيضًا علامة على فشل القلب.

يمكن أن تتطور الوذمة في الأطراف السفلية أيضًا عند جمع الدم للمصدر الموثوق به في تلك المناطق. يبني الضغط ، مما يضطر السائل من الأوعية الدموية إلى الأنسجة المحيطة.

4. فقدان الذاكرة وصعوبة التركيز

يمكن أن يؤثر ضعف الدورة الدموية على مصدر موثوق به، مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة وصعوبة التركيز، يمكن لهذه المشاكل المعرفية وغيرها أن تنجم عن:

انخفاض في تدفق الدم إلى الدماغ.

انخفاض في كمية الدم التي يتم ضخها في جميع أنحاء الجسم.

تغييرات معينة في ضغط الدم.

5. مشاكل في الجهاز الهضمي

يعتمد الهضم على كميات تدفق الدم للمعدة، وقد يرتبط ضعف الدورة الدموية بالمواد الدهنية التي يمكن أن تتجمع في بطانة الأوعية الدموية في البطن، وتشمل مشاكل الجهاز الهضمي المرتبطة بانخفاض تدفق الدم "وجع البطن، إسهال، براز دموي ، والإمساك ، والتشنج".