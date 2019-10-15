شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي المدة المتوقعة لشفاء العين نتيجة التهاب القرنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القرنية هى الجزء الخارجى من العين ويسبب حدوث التهاب بها إلى حدوث تورم، وتعد الإصابات والعدوى البكتيرية والطفيلية والفيروسية والفطرية من الأسباب الأكثر شيوعا لالتهاب القرنية.

وفقا لتقرير موقع " allaboutvision" فإن ارتداء العدسات اللاصقة أيضا لفترة طويلة يؤدي أيضًا إلى التهاب القرنية الذى يتميز باحمرار العين والشعور بألم بها، والتهاب القرنية ليس بالشئ الخطير في الظروف العادية، ولكن إذا ترك دون علاج يمكن للشخص أن يفقد بصره.

ما هى فترة الشفاء من التهاب القرنية

التهاب القرنية الناجم عن فيروس أو بكتيريا عادة ما يتحسن بسرعة، أما التهاب القرنية الهربس، وكذلك التهاب القرنية الجرثومي، يمكن علاجهما بسهولة بالأدوية المضادة للفيروسات أو المضادات الحيوية، كما يميل التهاب القرنية الناجم عن الفيروسات الأخرى إلى التحسن من تلقاء نفسه في غضون بضعة أيام، وإذا كان التهاب القرنية مرتبطًا فقط بالعدسات اللاصقة ، فستكون مدة فترة الاستشفاء قصيرة.

Advertisements

أما التهاب القرنية الناجم عن مرض المناعة الذاتية أو الطفيليات أو الإصابة السابقة قد يصعب علاجه وقد يكون طويل المدة أيضًا، ففي مثل هذه الحالات ، قد يتعرض المرء لأضرار دائمة للقرنية مصحوبة بضعف في الرؤية، وقد يحدث هذا على الرغم من برنامج العلاج المكثف.

العدسات اللاصقة يمكن أن تسبب التهاب القرنية

يمكنك استخدام العدسات اللاصقة لتصحيح مشاكل العين، ولكن في بعض الأحيان تصبح العدسات اللاصقة سببًا لمشاكل العين في كثير من الحالات، فإذا قمت بوضع العدسات اللاصقة، فعليك أن تكون حذراً للغاية طوال الوقت ويجب إزالتها قبل النوم.

يغير وضع العدسات اللاصقة البيئة الميكروبية الطبيعية للعين، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات العين، لأن العدسات اللاصقة تعزز عدد البكتيريا التي تعيش على الجلد مقارنة بالبكتيريا الطبيعية داخل العينين، وفي مثل هذه الحالة ، يمكن أن تصيب هذه الفيروسات عينيك.