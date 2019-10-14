خطأ بعلاج ارتجاج المخ.. يركز على الأعصاب ويتجاهل الأوعية

يمكن أن تكون لإصابات الدماغ المؤلمة "TBI" بما في ذلك الارتجاج آثار قاتلة أو تسبب مشاكل في التفكير والذاكرة والحركة والعواطف.

ويُركز علاج الارتجاج على مشكلة تلف الأعصاب الناجمة عنه، ولكن دراسة أمريكية جديدة نُشرت، الإثنين، في دورية "Brain" لفريق من المعاهد الوطنية للصحة، والمعهد الوطني للأمراض العصبية والسكتة الدماغية بجامعة ماريلاند، وجدت علامات أكبر على حدوث تلف في الأوعية الدموية من تلف الأعصاب بعد إجراء فحوصات بعد الوفاة على أدمغة أصيب أصحابها.

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ولا يظهر تلف الأوعية الدموية في الأشعة بالرنين المغناطيسي التي تُجرى في مثل هذه الحالات، ولكن إجراء تحليل أوثق على أنسجة المخ بعد الوفاة، كشف عن وجود مشاكل واضحة في الأوعية الدموية.

واستخدم الباحثون تقنية تعرف باسم "خط أنابيب هستولوجي عصبي عالي الإنتاجية" وهي مجموعة من التقنيات لوضع العلامات على شرائح الدماغ لتصويرها.

وقالت بارثا ميترا، الباحثة الرئيسية بالدراسة إن هذه النتائج ستسهم في تطوير أدوية علاج ارتجاج المخ التي تركز فقط على تلف الأعصاب.