شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه تم استخراج "صرصور"، من أذن سيدة فيتنامية، بعد أن دخل إلى إحدى أذنيها هربا من المطر، بحسب ما أعلن عنه الأطباء، وكانت السيدة قد وصلت إلى المستشفى بعد أن شعرت بألم شديد فى أحد أذنيها، وأن هناك شيئا ما يتحرك داخلها.



بعد ازالة الصرصار من اذنيها

وذكر التقرير الذى نشر اليوم، أن المرأة التي لم تكشف هويتها من فيتنام، استيقظت نتيجة شعورها بألم شديد، فانتقلت إلى المستشفى، واكتشف الطبيب وجود "صرصور" كبير عالق داخل قناة الأذن، حيث استغرق الأمر بضع دقائق لإزالة الحشرة، مما تسبب فى أضرار طفيفة فى الأذن.

والتقط المنظار بعض اللقطات المثيرة للاشمئزاز فى اللحظة التى تم استخراج هذه الحشرة من أذنيها، واستغرق الأمر أكثر من دقيقتين حتى يتم سحب الصرصور، والذى كان لا يزال يتحرك عند استخراجه.

وقال طبيبها، المعروف باسم الدكتور تريني، إنه من المحتمل أن تكون الحشرة تبحث عن مأوى من الطقس الرطب، وأظهر الفيديو كيف قام الدكتور ترينى، في مستشفى كان ثو، بالدخول بالمنظار إلى قناة الأذن للمرأة بمنظار داخلي.



استخراج صرصور من اذن سيدة فيتنتمية

وأشار الطبيب إلى أنه قد وجد صرصورًا كبيرًا عميقًا من الداخل، والذى كان عالقا وغير قادر على التحرك.

أوضحت المرأة كيف استيقظت فجأة في الليل مع وجود ألم بالأذن ، والذى كان عالقا فيها ويسبب الما شديدا فى الأذن ،ولكنها شعرت بالصدمة لاكتشاف أن الصرصور الوحشي هو السبب.

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الصرصار وهو داخل الاذن

وفقا للدكتور تريني، كانت أذن المرأة بها بعض الخدوش، وقال إن الأمر سيستغرق عدة أيام للشفاء، موضحا أنه ليس من الظاهر ما إذا كان السبب في الخدوش هو الصرصور أو بسبب استخراجه.

واضاف الطبيب إن الطقس الرطب يتسبب فى انتقال الحشرات إلى أماكن أعلى بحثًا عن مأوى، وقد يعتقد أن الصرصور دخل إلى أذن المرأة معتقدا أنها كهفًا.

وقال فيليب روبنسون، أخصائي طب الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى جامعة بريستول، ورئيس الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة، إن دخول الحشرات إلى الأذن نادرة الحدوث .

وقال لـ MailOnline: "لقد اضطررت فقط إلى إزالة حشرة مرة واحدة من 30 عامًا، يعتقد أن وجود مزيج من الشعر عند مدخل قناة الأذن، والشمع، الذي يصطف فى الجلد يعمل كحاجز رادع للحشرات.

وأضاف: تتمتع قناة الأذن بنظام التخليص الخاص بها، على الرغم من أن هذا يتضرر لدى الأشخاص الذين يستخدمون أعواد القطن، حيث أنهم عادةً ما ينقلون أي غبار إلى داخل الاذن.

ومع ذلك، يمكن أن تصطاد الحشرات الحية، وهناك تقارير تفيد بأن أشخاصًا يتعرضون لدخول العناكب على طبلة الأذن، مما يتسبب لديهم إحساس بالألم، وضجة الطبول.