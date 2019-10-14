شكرا لقرائتكم خبر عن الثوم أفضل علاج للربو فى مرحلة الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الربو أكثر اضطرابات الرئة المزمنة شيوعًا مما يؤدي إلى ضيق في التنفس، ومن أهم العوامل المسببة له يمكن أن تكون مسببات الحساسية المختلفة مثل حبوب اللقاح ، والهواء الملوث ، والفراء أو ريش الحيوان ، والمكسرات ، والدخان.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى"TopHomeRemedies"، قال الباحثون إن ربو الطفولة ليس مرضًا مختلفًا عن الربو لدى البالغين، لكن الأطفال يواجهون تحديات فريدة، وهم أكثر عرضة للإصابة بالبرد والتهابات وأمراض الحساسية التي يمكن أن تسبب الربو.

ويعد الربو عند الأطفال أحد الأسباب الرئيسية لفقدان أيام الدراسة وزيارات قسم الطوارئ وحتى المستشفيات، ولسوء الحظ ، فإن ربو الطفولة غير قابل للشفاء وقد يتطور إلى مرحلة البلوغ ، ولكن مع العلاج المناسب يمكن منع أي ضرر قد يضعف أداء الرئة.



الربو

نصائح وعلاجات الربو عند الأطفال1. شاي الزنجبيل

كان الزنجبيل له فوائده هائلة وبعيدة المدى، ويُعزى استخدامه المحتمل كعلاج منزلي إلى مركباته المكونة ، وهي: gingerols ، shogaols ، و zingerones.

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ويعتقد أن هذه المركبات مرتبطة بمكافحة الالتهاب والألم مماثلة لمضادات الالتهاب، ويعتقد أن الزنجبيل موسع للقصبات قوي ويمنع التهاب الشعب الهوائية.

2. تناول الثوم

يحتوي الثوم على فيتامين (C) ، والذي يمكن أن يقضي على ضيق الشعب الهوائية، والنشاط المضاد للأكسدة في الثوم يحيد الجذور الحرة.

ينتج الجهاز المناعي للجسم مواد كيميائية تسمى الهستامين بكميات كبيرة عندما يواجه مسببات الحساسية ، مما يسبب الالتهابات، ويعمل الثوم المضاد للالتهابات على تقليل من مستويات الهستامين المنتجة في الجسم.